105 тысяч новосибирских семей получили путинские пособия на детей от 3 до 7 лет

Для получения этих выплат достаточно подачи заявления на «Госуслугах», претендовать на пособие могут семьи с невысоким заработком: в 2020 году среднедушевой доход не должен был превышать прожиточный минимум. В 2021 году правила изменились: сумма выплаты увеличена и рассчитывается по трехступенчатой системе, а помощь стала более адресной. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума ( 12 274 рубля в среднем по стране). Больше уже не дадут — это максимум.



Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. Наступающий год тоже не исключение: власти уже приняли ряд документов, от которых зависят суммы выплат в следующем году — например, были установлены МРОТ и прожиточный минимум. О том, как они влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.

