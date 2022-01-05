105 тысяч новосибирских семей получили путинские пособия на детей от 3 до 7 лет

Введенные Владимиром Путиным в 2020 году ежемесячные выплаты на детей 3–7 лет в Новосибирской области получили 105 тысяч семей. Такое число семей попало в статистику от начала действий выплат до конца ноября 2011 года.
— На сегодняшний день получателями выплаты являются около 60 тысяч семей на почти 70 тысяч детей. С начала реализации в 2020 году выплату получили более 105 тысяч семей Новосибирской области на почти 134 тысячи детей, — сообщили НГС в Министерстве труда и социального развития региона.
Для получения этих выплат достаточно подачи заявления на «Госуслугах», претендовать на пособие могут семьи с невысоким заработком: в 2020 году среднедушевой доход не должен был превышать прожиточный минимум. В 2021 году правила изменились: сумма выплаты увеличена и рассчитывается по трехступенчатой системе, а помощь стала более адресной. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. Наступающий год тоже не исключение: власти уже приняли ряд документов, от которых зависят суммы выплат в следующем году — например, были установлены МРОТ и прожиточный минимум. О том, как они влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.