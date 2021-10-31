А вы бы так смогли? Как живет семья с тремя детьми, которая бросила все ради путешествия в автодоме

Наши коллеги из редакции Е1.RU уже рассказывали про семью Михайловых с тремя детьми, которая продала всё, чтобы путешествовать в автодоме? На вырученные деньги от двушки они купили дом на колесах. С собой взяли кошку с собакой и на год отправились в путешествие.



Старший сын Семен в этом году должен был пойти в первый класс, но на время путешествия его перевели на семейное обучение. Дочкам — три года и годик. Друзья и знакомые в основном посмеивались над идеей жизни в автодоме, но это Михайловых не остановило.

