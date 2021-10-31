А вы бы так смогли? Как живет семья с тремя детьми, которая бросила все ради путешествия в автодоме

Наши коллеги из редакции Е1.RU уже рассказывали про семью Михайловых с тремя детьми, которая продала всё, чтобы путешествовать в автодоме? На вырученные деньги от двушки они купили дом на колесах. С собой взяли кошку с собакой и на год отправились в путешествие.
Старший сын Семен в этом году должен был пойти в первый класс, но на время путешествия его перевели на семейное обучение. Дочкам — три года и годик. Друзья и знакомые в основном посмеивались над идеей жизни в автодоме, но это Михайловых не остановило.
Семья провела в дороге уже почти три месяца и за это время доехала до Дагестана. Они честно рассказали о сложностях «кочевой» жизни и о том, как на них реагируют люди в разных городах.
Накопления закончились
— Когда мы уезжали, было страшно, что не хватит денег, сил и времени на учебу старшего сына, на развитие фриланса, и вообще неизвестность пугала, но манила. Боялись замерзнуть зимой, — поделилась с Е1.RU Татьяна Михайлова.
Накопления закончились, как мы и боялись, никакого спасательного парашюта нет, кроме как детских выплат, плюс заработок от фриланса. Благо это постоянные составляющие.
Едем без маршрута
Наш обычный день не проходит в дороге, мы никуда не спешим и не гонимся за километрами. Последние три недели наслаждаемся красотами Дагестана, его гостеприимностью и колоритом, еще примерно неделю будем здесь купаться в горячих (сероводородных) источниках, а потом планируем поехать через Кавказ в сторону Краснодарского края, попутно посетив Чечню, Осетию, Владикавказ, Карачаево-Черкесскую республику, Кабардино-Балкарию. Определенного маршрута как не было, так и нет.
«Быт нас не парит, ведь за окном красота»
По итогу в автодоме оказалось комфортнее, чем ожидалось. Вещей влезло действительно много. Быт в автодоме забирает много времени, так что порой реально что-то не успеваем, но это уже не так парит, ведь за окном чаще всего такая красота!
В целом у нас всё как у всех: проснулись, умылись, приготовили, поели, а потом пошли гулять, работать, снимать и изучать. Каких-то дорожных рецептов нет, если нужно что-то быстро сварганить, то это в основном гречка, молочная каша или макароны, а так в целом готовим всё так же, как дома.
В автодоме есть свои плюсы и минусы. Иногда приходится залезать в дальние углы, чтобы достать какие-то вещи, и это отнимает много времени. Хотелось бы холодильник побольше и бак для чистой воды.
Вообще, огромную радость приносит то, что каждый день разный. Есть схожие моменты в быту, но в целом живем, импровизируем, не загоняем себя в четкие рамки и расписание, иначе зачем это всё надо?
Как в автодоме учится сын-первоклассник
С сыном стараемся заниматься каждый день. Конечно, не всегда получается, но результаты есть, поэтому мы не паникуем. Он уже неплохо читает, хорошо считает, пишет кривовато, но это в папу, зато окружающий мир познаёт каждый день.
Мы стараемся больше работать и уделять время для учебы сына, при этом не забывая организовывать досуг и развитие всем детям. Ходим в походы, смотрим достопримечательности в городах.
«Люди в разных городах предлагают пожить у них»
Наша страна гораздо красивее, чем нам казалось, люди в дороге добрее и отзывчивее. Практически в любой области, куда мы приезжаем, кто-то зовет нас в гости, предлагает пожить у них.
Мы, честно говоря, не пользуемся предложениями. Нам нравится жить в нашем автодоме, нас всё устраивает, но отзывчивость приятна. В Дагестане вообще каждый день предлагают помощь, то и дело угощают фруктами. Очень душевные и добрые люди.
В Волгограде гуляли с еще одной семьей путешественников, которые нас ждали. Они показали родной город, было весело.
За тот срок, что мы живем в автодоме, нам удалось уже многое увидеть. По внутренним ощущениям, мы как будто уже прожили полноценную маленькую жизнь. Время течет совсем по-другому, и это сильно радует. Не знаем, что нас ждет впереди, но на сегодняшний день, пожалуй, это было одно из лучших решений в нашей жизни.