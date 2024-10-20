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Развлечения тест Лишь один из ста угадает советское кино по первому кадру: тест для самых внимательных

Лишь один из ста угадает советское кино по первому кадру: тест для самых внимательных

Думаете, у вас это получится?

1 482
8 комментариев

Будьте готовы к тому, что примерно с такими лицами вы будете смотреть на некоторые вопросы этого теста

Советское кино очень сложно забыть. Если вы его, конечно, хоть раз видели. Запоминающиеся образы, крылатые фразы, которые моментально уходили в народ, неизбитые сюжеты — всего этого в фильмах СССР было хоть отбавляй. Но что, если мы скажем, что вы не так уж хорошо помните картины тех времен? Вы, конечно, можете оспорить наши слова, но есть только один способ сделать это — правильно ответить на все 10 вопросов теста, в котором вам предстоит узнать советское кино по первому кадру.

ТЕСТПройден 554 раза
1 / 10

От наложения кадров в начале этого фильма могла голова пойти кругом

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Родня» (12+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

2 / 10

Знакомые воробьи?

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Служебный роман» (6+)

3 / 10

А эти часы и этот вокзал помните?

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Батальоны просят огня» (12+)

  • «Максим Перепелица» (0+)

4 / 10

Узнаете мужчину в кресле-качалке? Из какого он фильма?

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: сокровища Агры» (12+)

  • «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

  • «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: смертельная схватка» (12+)

5 / 10

Где это так лихо ребятня купалась в реке Москве?

  • «Старик Хоттабыч» (0+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

  • «Сказка о потерянном времени» (0+)

  • «Усатый нянь» (0+)

6 / 10

Этот отставной солдат отслужил свое и идет домой. Но в каком фильме?

  • «Марья-искусница» (6+)

  • «После дождичка в четверг» (6+)

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Старая, старая сказка» (0+)

7 / 10

Не самый привычный советский пейзаж, но тем не менее

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

  • «Всадник без головы» (16+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Чингачгук — Большой Змей» (16+)

8 / 10

Это море вам знакомо? В каком фильме вы могли его видеть?

  • «Человек-амфибия» (6+)

  • «Алые паруса» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

  • «Русалочка» (0+)

9 / 10

Кажется, это слишком сложно, поэтому дадим подсказку: это кадр из фильма Алексея Баталова

  • «Шинель» (12+)

  • «Игрок» (12+)

  • «Три толстяка» (6+)

  • «Большая семья» (6+)

10 / 10

В самом первом кадре этого фильма раскинулось море широко — так, что фильм точно не опознать, поэтому мы немного изменили правила игры — это третий кадр фильма. Какого?

  • «Двенадцатая ночь» (12+)

  • «Узник замка Иф» (12+)

  • «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (16+)

  • «Стрелы Робин Гуда» (0+)

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Тест Кино Фильмы Советское кино СССР Советские фильмы Развлечения
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Комментарии
10
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
34 минуты
Люблю кадр из фильма "Авария дочь мента", када всё семейство собираецца за столом и сёрпаит борщ и лапшу с каклетами👍😏
МАРГО
18 минут
А я сейчас буду смотреть фильм "Мотылёк" с дико обоятельным Чарли Ханнемом. О! Он невероятный!! Он блондин, единственный блондин, который мне нравится. Он исключение из моего правила. Его взгляд завораживает, поэтому его блондинистость можно простить.
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