Лишь один из ста угадает советское кино по первому кадру: тест для самых внимательных

Советское кино очень сложно забыть. Если вы его, конечно, хоть раз видели. Запоминающиеся образы, крылатые фразы, которые моментально уходили в народ, неизбитые сюжеты — всего этого в фильмах СССР было хоть отбавляй. Но что, если мы скажем, что вы не так уж хорошо помните картины тех времен? Вы, конечно, можете оспорить наши слова, но есть только один способ сделать это — правильно ответить на все 10 вопросов теста, в котором вам предстоит узнать советское кино по первому кадру.