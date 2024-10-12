«Я не дочь после этого?»: участница «Пацанок» откровенно высказалась об отношениях с отцом

Участница «Пацанок» из Иркутской области честно рассказала об отношениях с отцом Источник: «Новые пацанки» / premier.one











Участница реалити-шоу «Пацанки» (16+) на телеканале «Пятница» Александра Крючкова из Лесогорска Иркутской области рассказала об отношениях с отцом и недопонимании с его стороны. Она высказалась в эфире нового выпуска проекта, сообщает IRCITY.RU.

Во время занятия с психологом проекта Любовью Розенберг девушки слушали послания, которые им записали либо родные, либо они сами себе. Александра Крючкова услышала голос отца. Девушка изначально предполагала, что это будет он, потому что «с папой не очень отношения».

— Взаимопонимание у меня с дочкой не складывается совсем. Вот этот ее образ пацанки скрывает ее истинную красоту. Разногласия ежедневные приводят к ссорам. Хотелось бы видеть ее поистине женственной, красавицей. Но как бы оно ни было, я прощаю ее за всё и очень люблю. Надеюсь, что увидим цветущую нашу красавицу, нашу дочь, — сказал папа Александры.

Однако такое теплое высказывание вызвало в Александре негодование. Девушка отметила, что не понимает, почему отца так волнует, как она выглядит.

— И что, что я пацанка? Я не дочь после этого? — задалась участница «Пацанок» вопросом.

Александра также отметила, что отец никогда не говорил ей в лицо о том, что хотел бы видеть в ней девочку, а бросал только плохие слова. Любовь Розенберг предположила, что отец участницы хотел бы быть стандартным папой дочери и его картинка не совпадает с реальностью. Но его ли собственная эта картинка или навязанное мнение — вопрос.

— Почему я должна выглядеть так, как это у него заложено в голове? Я так не буду делать. Если это мне не нравится, я не стану прогибаться, — прокомментировала девушка.

С подачи психолога Александра всё-таки обратилась к отцу, отметив, что далось ей это непросто.

— Сложно так это говорить. Папа, я тебя люблю. Но я девочка, несмотря ни на что, так-то. Не слушай никого, я такая одна, и ты у меня такой один, немного непонимающий, но надеюсь, поймешь, — сказала она.

После этого Александра отметила, что ей всегда хотелось быть ближе с отцом, потому что второго папы не будет.

— Может, стоит попробовать поговорить, — отметила она.

Известно, что Александре Крючковой 20 лет. У девушки с рождения нет руки, и она чувствует себя неполноценной, хотя у участниц проекта и ведущих вызывает восхищение стойкость сибирячки.