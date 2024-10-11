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Развлечения Григорий Лепс вышел на сцену в Новосибирске — видео с его концерта

Григорий Лепс вышел на сцену в Новосибирске — видео с его концерта

Выступление музыканта прошло в «Локомотив-Арене»

376
12 комментариев

Зрители поделились с НГС кадрами с концерта

11 октября в Новосибирске выступил Григорий Лепс (12+). Концерт артиста прошел на площадке «Локомотив-Арены».

Несколько зрителей поделились с редакцией НГС видео с концерта. Показываем, что происходило во время выступления музыканта.

Артист исполнил свои знаменитые песни

Музыкант исполнил знаменитые песни — на видео можно услышать, в частности, «Рюмку водки на столе» (18+). Судя по кадрам, в зале было много зрителей, некоторые из них держали телефоны в руках.

Один из зрителей приехал в Новосибирск из другого города. Об этом он сам рассказал НГС.

— Прилетели из Владивостока в командировку, увидели афишу и решили пойти, — сообщил Константин.

Мужчина также отметил, что планирует посетить концерт певца через несколько месяцев, но уже в родном городе.

В волейбольном клубе «Локомотив-Новосибирск» также опубликовали кадры с концерта музыканта. Их разместили в соцсетях клуба.

— Теперь у Григория Викторовича есть клубный шарф и талисман команды, — написали в телеграм-канале ВК.

В конце сентября в Новосибирске прошел концерт певицы Zivert (12+). О том, что происходило в новом ЛДС — в материале НГС,

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Комментарии
12
Yumare
8 минут
Трезвый был?
Гостья из прошлого.
11 минут
Надо же. Даже поверишь в то, что народ у нас богат и счастлив. Вот ходят же послушать Лепсаридзе, с его " Рюмкой водки". Деду нужны ностальгирующие бабки, но не те, что там стонут в зале, а те, на которые поедет снова с молодушкой на отдых после концерта, явно не на Российские курорты. Ну хоть налоги заплатит, и то хорошо.
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