Григорий Лепс вышел на сцену в Новосибирске — видео с его концерта

Зрители поделились с НГС кадрами с концерта Источник: Константин











11 октября в Новосибирске выступил Григорий Лепс (12+). Концерт артиста прошел на площадке «Локомотив-Арены».

Несколько зрителей поделились с редакцией НГС видео с концерта. Показываем, что происходило во время выступления музыканта.

Артист исполнил свои знаменитые песни Источник: Константин

Музыкант исполнил знаменитые песни — на видео можно услышать, в частности, «Рюмку водки на столе» (18+). Судя по кадрам, в зале было много зрителей, некоторые из них держали телефоны в руках.

Один из зрителей приехал в Новосибирск из другого города. Об этом он сам рассказал НГС.

— Прилетели из Владивостока в командировку, увидели афишу и решили пойти, — сообщил Константин.

Мужчина также отметил, что планирует посетить концерт певца через несколько месяцев, но уже в родном городе.

В волейбольном клубе «Локомотив-Новосибирск» также опубликовали кадры с концерта музыканта. Их разместили в соцсетях клуба.

— Теперь у Григория Викторовича есть клубный шарф и талисман команды, — написали в телеграм-канале ВК.