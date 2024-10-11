В Сети появился список звезд, которых не рекомендуют привлекать к выступлениям — среди них новосибирский музыкант

Список появился в соцсетях 10 октября Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В социальных сетях опубликовали новый список звезд, которых якобы не рекомендуют привлекать к выступлениям. В перечне оказался музыкант из Новосибирска Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб), сообщает телеграм-канал Baza.

Уточняется, что список летом отправили в регионы России, в него вошли 32 исполнителя. Телеграм-канал заявляет, что такой документ якобы был разослан руководителям округов в Красноярском крае.

В документе сказано, что творчество артистов, в частности, «подрывает традиционные семейные ценности, содержит ненормативную лексику» и другое. В целях «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», при проведении культурно-массовых мероприятий рекомендуют не привлекать к концертным выступлениям внесенных в список исполнителей.

НГС направил запрос в Минкульт Красноярского края с просьбой прокомментировать данные об опубликованном документе.