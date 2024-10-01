НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

зап.

 750мм 39%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Что интересного в стране
Война между братом и сестрой
Сибиряки — про работу в офисе
Тысячи новосибирцев без тепла
Лайфхаки для уютного дома
Ненастоящая скидка в «Автомире»
Секреты работы синоптиков
Журналистка о безопасности в такси
Новости в Telegram
Развлечения Звезды в шоке «Олимпиада моды»: новосибирская модель Playboy зажгла на одной вечеринке с Джаредом Лето

«Олимпиада моды»: новосибирская модель Playboy зажгла на одной вечеринке с Джаредом Лето

В центре города прошел гала-вечер BoF-500

705
10 комментариев

Красотка выбрала полностью белый наряд

Модель Playboy из Новосибирска Елена Перминова отправилась в Париж покорять подиумы мировых брендов. Кадрами с выхода на светский раут сибирячка поделилась в соцсетях.

Судя по кадрам, модель стала одной из 500 почетных гостей, которые были приглашены на гала-вечер BoF-500 в отеле Shangri-La в Париже. Для светского выхода Перминова выбрала total is white лук. Красотка надела экстравагантное короткое белое платье, украшенное объемными цветами. И без того стройную фигуру сибирячка затянула в корсет. Свой образ она дополнила кружевными чулками и белыми туфлями-лодочками.

Рассматривая кадры светской хроники, среди гостей можно заметить Викторию Бекхэм, Джареда Лето и Кайли Дженнер.

Business of Fashion (BoF) также называют «Олимпиадой моды». BoF-500 представляет собой список из 500 влиятельных людей в мировой индустрии моды. Впервые этот список представили в 2013 году.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Перминова шокировала зрителей на неделе моды в Париже. Для светского выхода она выбрала металлический бюстгальтер с изображением Hello Kitty, а также просвечивающие черные колготки. Свой образ модель завершила кожаной курткой оверсайз.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Картавый
2 минуты
Где Бузова, Дава, Бородина с очередным, Мари Краймбрери, новосибирская ведьма Елена Голунова? Без них не вечеринка, а полусвет.
Гость
19 минут
как же её такую красотку то в плебей взяли...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Mila,56

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление