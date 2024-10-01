«Олимпиада моды»: новосибирская модель Playboy зажгла на одной вечеринке с Джаредом Лето

Красотка выбрала полностью белый наряд Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Модель Playboy из Новосибирска Елена Перминова отправилась в Париж покорять подиумы мировых брендов. Кадрами с выхода на светский раут сибирячка поделилась в соцсетях.

Судя по кадрам, модель стала одной из 500 почетных гостей, которые были приглашены на гала-вечер BoF-500 в отеле Shangri-La в Париже. Для светского выхода Перминова выбрала total is white лук. Красотка надела экстравагантное короткое белое платье, украшенное объемными цветами. И без того стройную фигуру сибирячка затянула в корсет. Свой образ она дополнила кружевными чулками и белыми туфлями-лодочками.

Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Рассматривая кадры светской хроники, среди гостей можно заметить Викторию Бекхэм, Джареда Лето и Кайли Дженнер.

Business of Fashion (BoF) также называют «Олимпиадой моды». BoF-500 представляет собой список из 500 влиятельных людей в мировой индустрии моды. Впервые этот список представили в 2013 году.

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