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Развлечения Звезды в шоке Бюстгальтер и прозрачные колготки: новосибирская модель Playboy шокировала зрителей на неделе высокой моды

Бюстгальтер и прозрачные колготки: новосибирская модель Playboy шокировала зрителей на неделе высокой моды

Сибирячка побывала на нескольких показах

1 696
17 комментариев

Красотка пришла на показ в откровенном наряде

Новосибирская модель Playboy Елена Перминова стала одним из гостей, которая побывала на неделе высокой моды в Париже. На один из показов сибирячка выбрала экстравагантно откровенный наряд, чем шокировала публику. Фото своего образа Перминова опубликовала в личных соцсетях.

На премьеру новой коллекции модного дома GCDS Перминова выбрала металлический бюстгальтер с изображением Hello Kitty, а также просвечивающие черные колготки. Свой образ на показ итальянского дизайнера Джулиано Кальца сибирячка завершила кожаной оверсайз курткой.

— Из комнаты прямиком на взлетную полосу. Этот котенок вышел в мяу, — написала Перминова в Сети.

Судя по кадрам в Сети, модель также посетила показы дома Fendi, Prada и Gilda Ambrosio.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова с размахом отметила свой день рождения. 1 сентябре красотке исполнилось 38 лет.

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Комментарии
17
Yumare
32 минуты
Бюстгальтер в её наряде бессмысленен. Надевать всё равно не на что.
Гость
54 минуты
Почему её в фургоне привезли как корову 🤦‍♂️
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