Бюстгальтер и прозрачные колготки: новосибирская модель Playboy шокировала зрителей на неделе высокой моды

Новосибирская модель Playboy Елена Перминова стала одним из гостей, которая побывала на неделе высокой моды в Париже. На один из показов сибирячка выбрала экстравагантно откровенный наряд, чем шокировала публику. Фото своего образа Перминова опубликовала в личных соцсетях.
На премьеру новой коллекции модного дома GCDS Перминова выбрала металлический бюстгальтер с изображением Hello Kitty, а также просвечивающие черные колготки. Свой образ на показ итальянского дизайнера Джулиано Кальца сибирячка завершила кожаной оверсайз курткой.
— Из комнаты прямиком на взлетную полосу. Этот котенок вышел в мяу, — написала Перминова в Сети.
Судя по кадрам в Сети, модель также посетила показы дома Fendi, Prada и Gilda Ambrosio.
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Ранее Елена Перминова с размахом отметила свой день рождения. 1 сентябре красотке исполнилось 38 лет.