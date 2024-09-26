Бюстгальтер и прозрачные колготки: новосибирская модель Playboy шокировала зрителей на неделе высокой моды

Красотка пришла на показ в откровенном наряде Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирская модель Playboy Елена Перминова стала одним из гостей, которая побывала на неделе высокой моды в Париже. На один из показов сибирячка выбрала экстравагантно откровенный наряд, чем шокировала публику. Фото своего образа Перминова опубликовала в личных соцсетях.

На премьеру новой коллекции модного дома GCDS Перминова выбрала металлический бюстгальтер с изображением Hello Kitty, а также просвечивающие черные колготки. Свой образ на показ итальянского дизайнера Джулиано Кальца сибирячка завершила кожаной оверсайз курткой.

— Из комнаты прямиком на взлетную полосу. Этот котенок вышел в мяу, — написала Перминова в Сети.

Источник: lenaperminova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Судя по кадрам в Сети, модель также посетила показы дома Fendi, Prada и Gilda Ambrosio.

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