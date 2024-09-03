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Развлечения Метровый торт и окрошка с шампанским: новосибирская модель с размахом отметила день рождения — кадры с торжества

Метровый торт и окрошка с шампанским: новосибирская модель с размахом отметила день рождения — кадры с торжества

Красотке исполнилось 38 лет

896
9 комментариев

Праздник прошел в кругу друзей и семьи

Новосибирская модель Playboy и жена миллиардера Елена Перминова с размахом отметила свой день рождения. 1 сентябре красотке исполнилось 38 лет. Кадры с пышного торжества сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, для вечеринки с друзьями развернули целый шатер. Гостей угощали дорогим вином, черной икрой и окрошкой с шампанским. На десерт гостей ждал метровый торт со свежей малиной.

— Какой был чудесный день. Родные и близкие рядом, такая красота и радость. Спасибо всем за поздравления, — написала красотка в Сети.

Елена Перминова — ресторатор и жена российского миллиардера Александра Лебедева. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Недавно стало известно, что у семьи есть офис в небоскребе комплекса «Федерация» в «Москва-Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Лебедев — участник 7 компаний. Он владеет Национальной резервной корпорацией с чистой прибылью на конец 2023 года 192,5 миллиона рублей, организацией «Промконсалт» с прибылью 310,8 миллиона рублей, «Техинвестконсалт» с прибылью 313,2 миллиона рублей и другими компаниями. Его жене Елене Перминовой принадлежит 63,97% компании «Парсек» с чистой прибылью 63 миллиона рублей.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе певца Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Перинова похвасталась кадрами с отдыха на Мальдивах. Отель, где остановилась семья стоит около 750 тысяч в сутки.

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Модель День рождения Торжество Елена Перминова
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Комментарии
9
Гость
3 сентября 2024, 20:48
Господи , дай ей здоровья. И Шойгу тоже.
Гость
3 сентября 2024, 20:48
1 сентябре А на нормальную авторку денег зажала...
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