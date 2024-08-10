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Развлечения «Второй дом»: новосибирская модель с семьей отдыхает на Мальдивах — отель стоит около 750 тысяч в сутки

«Второй дом»: новосибирская модель с семьей отдыхает на Мальдивах — отель стоит около 750 тысяч в сутки

Сибирячка отдыхает на острове Кунфунаду

1 714
25 комментариев
Недавно модель вернулась из Греции

Новосибирская модель Playboy и жена миллиардера Елена Перминова поделилась семейными кадрами с отдыха на Мальдивах. Фото сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, в путешествие Елена и ее супруг Александр Лебедев взяли всех своих четырех детей. Большое семейство остановилось в отеле Soneva на острове Кунфунаду. Отметим, что номера в таком отеле начинаются от 750 тысяч рублей за сутки.

— Наш второй дом на Мальдивах. Мы очень скучали, — написала Перминова в сетях.

Елена Перминова — ресторатор и жена российского миллиардера Александра Лебедева. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Недавно стало известно, что у семьи есть офис в небоскребе комплекса «Федерация» в «Москва-Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Лебедев — участник 7 компаний. Он владеет Национальной резервной корпорацией с чистой прибылью на конец 2023 года в 192,5 миллиона рублей, организацией «Промконсалт» с прибылью в 310,8 миллиона рублей, «Техинвестконсалт» с прибылью 313,2 миллиона рублей и другими компаниями. Его жене Елене Перминовой принадлежит 63,97% компании «Парсек» с чистой прибылью 63 миллиона рублей.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе певца Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова похвасталась кадрами с отдыха в Греции. В путешествие сибирячка ездила с друзьями.

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Комментарии
29
Zemb
10 августа 2024, 18:34
потом развод и вся в шоколаде...
Гость
10 августа 2024, 18:32
Короче выгнали её из института за прогулы, видимо 2+2 сложить не может! И зачем из Бердска ехать поступать на юридический на Кузбасс? У нас в Новосибирске что, своих вузов нет?
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