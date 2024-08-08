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Развлечения Огромная яхта и лазурное море: новосибирская многодетная модель похвасталась кадрами отдыха в Греции

Огромная яхта и лазурное море: новосибирская многодетная модель похвасталась кадрами отдыха в Греции

Детей сибирячка оставила с мужем

3 673
33 комментария
Перминова путешествует по стране с друзьями

Модель Playboy из Новосибирской области Елена Перминова поделилась кадрами с отдыха в Греции. Фото сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Как отметила модель, в Грецию она собралась спонтанно. Детей Перминова оставила с мужем дома, компанию на отдыхе ей составили только близкие друзья.

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В комментариях под фото подписчики остались в восторге от кадров и точеной фигуры модели.

— Огненно, каждый миллиметр фото красив, — написала 100_sv.

— Вы очень красивая. С четырьмя детьми прекрасно сохранили фигуру, — отметила don’t_disturb.

— Какая же вы прекрасная. Не могу перестать вами восхищаться, — написала krasousskaaya.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе Стаса Пьехи. Сибирячка замужем за миллиардером Александром Лебедевым, который старше девушки на 27 лет. У пары четверо детей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова опубликовала пикантные фото в «голом» платье. В таком образе девушка отправилась на день рождения подруги.

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Новосибирск Модели Елена Перминова Греция
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Комментарии
33
Мarusj
8 августа 2024, 20:10
не надоело про все это писать? не интересно,молодая за старого и это называется Любовь.
Bream
8 августа 2024, 22:38
да вообще II
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