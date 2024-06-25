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Развлечения «Какой-то сбор богинь»: новосибирская модель Playboy отметила день рождения подруги в Марокко — фото красоток

«Какой-то сбор богинь»: новосибирская модель Playboy отметила день рождения подруги в Марокко — фото красоток

Сибирячка опубликовала свои снимки в «голом» платье

869
18 комментариев
В комментариях под постом девушки оставили сотни сообщений

Фотомодель Playboy и жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова опубликовала пикантные фото в «голом» платье. Снимками сибирячка поделилась в личных социальных сетях.

В таком образе девушка отправилась на день рождение подруги. В посте к фото Перминова написала: «Волшебная ночь».

Как написала модель в сетях, сейчас она находится на отдыхе в Марокко

В комментариях под постом поклонники Перминовой оставили сотни комментариев:

— В Марракеше был какой-то сбор богинь, ни иначе. Видимо вечеринка была потрясающей, — написала lenulkinka.

— Восточная красавица. Остальные тоже богини, — отметила lublu.bersek.

— Очень красиво. Восхищаюсь вашим стилем, — написала nataly_maiami.

Елена Перминова родилась в Новосибирской области. С детства девушка увлекалась модельным бизнесом — выступала и позировала на разных показах. Полноценная профессиональная карьера Перминовой стартовала с мужского журнала Playboy, куда ее пригласили на эротическую фотосессию. Через некоторое время ее признали девушкой месяца, а позже она стала участницей престижных модных показов. Елена участвовала в показах модных коллекций домов Viktor&Rolf, Armani, Lanvin, и многих других.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Елена Перминова опубликовала романтичное видео с мужем. Избранник сибирячки — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет.

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