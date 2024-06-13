«Наш марокканский отдых»: новосибирская модель Playboy опубликовала видео отпуска с миллиардером

Модель Playboy Елена Перминова из Новосибирской области опубликовала в социальных сетях романтичное видео с мужем. Избранник сибирячки — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет.
Как пишет Super.ru, сибирячка редко публикует кадры с супругом из-за того, что многие осуждают ее и обвиняют в том, что девушка вышла замуж не по любви, а ради его денег. Елена неоднократно заявляла, что их отношения построены на любви и это видео тому доказательство.
На кадрах Елена и муж гуляют рядом с бассейном держась за руки и нежно целуются. Судя по геолокации в instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), кадры сделаны на территории отеля в Маракеше. В посте к видео Перминова написала: «Наш марокканский отдых без детей».