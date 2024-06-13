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«Наш марокканский отдых»: новосибирская модель Playboy опубликовала видео отпуска с миллиардером

Сибирячка редко делится кадрами с супругом

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Модель отправилась на отдых в Маракеш

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Модель Playboy Елена Перминова из Новосибирской области опубликовала в социальных сетях романтичное видео с мужем. Избранник сибирячки — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет.

Как пишет Super.ru, сибирячка редко публикует кадры с супругом из-за того, что многие осуждают ее и обвиняют в том, что девушка вышла замуж не по любви, а ради его денег. Елена неоднократно заявляла, что их отношения построены на любви и это видео тому доказательство.

На кадрах Елена и муж гуляют рядом с бассейном держась за руки и нежно целуются. Судя по геолокации в instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), кадры сделаны на территории отеля в Маракеше. В посте к видео Перминова написала: «Наш марокканский отдых без детей».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: lenaperminova / instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Елена Перминова — ресторатор и жена российского миллиардера Александра Лебедева. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Недавно стало известно, что у семьи есть офис в небоскребе комплекса «Федерация» в «Москва-Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус» Александр Лебедев — участник 7 компаний. Он владеет «Национальной резервной корпорацией» с чистой прибылью на конец 2023 года в 192,5 миллиона рублей, организацией «Промконсалт» с прибылью в 310,8 миллиона рублей, «Техинвестконсалт» с прибылью в 313,2 миллиона рублей и другими компаниями. Его жене Елена Перминовой принадлежит 63,97% компании «Парсек» с чистой прибылью в 63 миллиона рублей.

Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее Перминова показала в социальных сетях подтянутую фигуру. Сейчас модели Playboy 37 лет.

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