«Наш марокканский отдых»: новосибирская модель Playboy опубликовала видео отпуска с миллиардером

Елена Перминова — ресторатор и жена российского миллиардера Александра Лебедева. Среди их проектов — «Лен и гречка», «Петрушка», они также владели сетью кафе «Андерсон» до 2023 года. Недавно стало известно, что у семьи есть офис в небоскребе комплекса «Федерация» в «Москва-Сити».



По данным сервиса «Контур.Фокус» Александр Лебедев — участник 7 компаний. Он владеет «Национальной резервной корпорацией» с чистой прибылью на конец 2023 года в 192,5 миллиона рублей, организацией «Промконсалт» с прибылью в 310,8 миллиона рублей, «Техинвестконсалт» с прибылью в 313,2 миллиона рублей и другими компаниями. Его жене Елена Перминовой принадлежит 63,97% компании «Парсек» с чистой прибылью в 63 миллиона рублей.



Елена Перминова родилась в Бердске, поступила на юридический факультет Кузбасского института экономики и права. Но ее отчислили с 3-го курса в 2005 году из-за того, что девушка не вышла из академического отпуска. В 2006 году модель стала девушкой месяца издания Playboy, снялась в клипе популярного тогда Стаса Пьехи.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Ранее Перминова показала в социальных сетях подтянутую фигуру. Сейчас модели Playboy 37 лет.



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