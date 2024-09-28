Быстрый тест на молодость мозга: попробуйте решить головоломку за 5 секунд

Прелесть нашего теста в том, что вы можете пройти его в любой обстановке, даже в очереди

Говорят, чтобы мозг дольше сохранял свою активность, нужно его регулярно тренировать. И если этим не заниматься, то близок тот час, когда вы познакомитесь с деменцией лицом к лицу. Такое знакомство нам ни к чему, поэтому мы предпочтем пройти одну из головоломок, которая поможет одновременно проверить, как сохранился наш мозг, и определить склонность к деменции.