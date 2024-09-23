Лазурный океан и белоснежный пляж: Ольга Бузова похвасталась кадрами с отдыха в Занзибар — солнечное видео

Певица Ольга Бузова поделилась кадрами с отдыха. На этот раз артистка отправилась в Занзибар. Видео с курорта она опубликовала в личных соцсетях.
Как отметила артистка, она впервые прилетела в эту страну. Судя по кадрам, певица уже успела поплавать в бассейне, позаниматься йогой и попробовать местные деликатесы.
— Из моего чудесного места с любовью. Счастлива наконец быть здесь. Свои долгожданные каникулы я решила провести в месте, где ещё ни разу не была. Занзибар, приятно познакомиться, — написала певица в сети.
Также этим летом певица посетила Алтай. В Сибирь певица приехала ради концерта. Как отметила артиста, она впечатлялась красотой местной природы.
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До этого Ольга Бузова месяц жила в Южной Америке — там проходили съемки очередного реалити «Звезды в Колумбии». Певица активно делилась с подписчиками яркими моментами и удивляла необычными образами. Ей даже удалось попасть на карнавал — в соцсетях она опубликовала видео с впечатлениями.