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Развлечения Звезды в шоке «Часто летаю и это вредно»: врач неожиданно отправил на операцию Ксению Бородину — что случилось у звезды

«Часто летаю и это вредно»: врач неожиданно отправил на операцию Ксению Бородину — что случилось у звезды

Сейчас у телеведущей болят глаза, ей также запретили заниматься спортом

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18 комментариев

Звезда проверяет свой организм ежегодно, во время очередного приема врач и выявил проблему

Телеведущую Ксению Бородину врач неожиданно отправил на операцию. Офтальмолог выявил у звезды проблему с глазами, заявила она в своих социальных сетях.

Ксения Бородина написала, что пришла на очередную проверку организма, которую делает ежегодно, но врач неожиданно отправил ее на операцию. Несколько часов телеведущая хранила молчание, но потом раскрыла фанатам, что именно с ней произошло.

— После операции 5-6 часов мутно видела. Пришла к офтальмологу, а мне сказали, что срочно надо устранить очаги повреждения на глазах, иначе будет отслойка сетчатки. Я была в шоке, я часто летаю, а это вредно, — написала Ксения Бородина.

Телеведущая также отметила, что важно каждый год проверять здоровье, иначе можно пропустить изменения в организме. Сейчас у звезды болят глаза, ей запретили заниматься спортом три недели. Ксения Бородина считает, что подобное связано с частыми перелетами, например, из-за этого у нее также проблемы с венами на ногах.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Бородина отдыхала со своим возлюбленным Николаем Сердюковым в Дубае. Звездная пара поселилась в пятизвездочном отеле.

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Ксения Бородина Врач Офтальмолог
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Комментарии
18
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
17 сентября 2024, 18:49
Предлагаю усыпить, чтобы не мучалась.
Татьяна 53
17 сентября 2024, 18:38
У меня уже аллергия на неё
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