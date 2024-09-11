Пятизвездочный отель, мишленовские рестораны и ночные клубы: Бородина с Сердюковым в Дубае — видео

Пара долго скрывала свой роман Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на отдыхе в Дубае. Кадры телеведущая опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, звездная пара поселилась в пятизвездочном отеле. Пара уже успела позагорать под палящим солнцем и искупаться в бассейне.

Также Бородина вместе с Сердюковым отправилась за покупками. Судя по видео, телеведущая посетила десяток магазинов известных брендов. А вечером парочка отправилась на дискотеку в стиле 70-х.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

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