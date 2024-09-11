Пятизвездочный отель, мишленовские рестораны и ночные клубы: Бородина с Сердюковым в Дубае — видео

Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на отдыхе в Дубае. Кадры телеведущая опубликовала в личных соцсетях.
Судя по кадрам, звездная пара поселилась в пятизвездочном отеле. Пара уже успела позагорать под палящим солнцем и искупаться в бассейне.
Также Бородина вместе с Сердюковым отправилась за покупками. Судя по видео, телеведущая посетила десяток магазинов известных брендов. А вечером парочка отправилась на дискотеку в стиле 70-х.
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Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.