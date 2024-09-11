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Развлечения Пятизвездочный отель, мишленовские рестораны и ночные клубы: Бородина с Сердюковым в Дубае — видео

Пятизвездочный отель, мишленовские рестораны и ночные клубы: Бородина с Сердюковым в Дубае — видео

Парочка отправилась за границу на совместный отдых

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4 комментария

Пара долго скрывала свой роман

Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на отдыхе в Дубае. Кадры телеведущая опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, звездная пара поселилась в пятизвездочном отеле. Пара уже успела позагорать под палящим солнцем и искупаться в бассейне.

Также Бородина вместе с Сердюковым отправилась за покупками. Судя по видео, телеведущая посетила десяток магазинов известных брендов. А вечером парочка отправилась на дискотеку в стиле 70-х.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

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Ксения Бородина Отдых Дубай
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Комментарии
4
280001480
11 сентября 2024, 00:43
а что не в скрепном крыму?
Гость
11 сентября 2024, 00:32
Мда, уже и зубы ему вставила))) Тюнингует по тихоньку.
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