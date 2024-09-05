«Ты оскорбляешь меня»: блогер унизил Артемия Лебедева за критику Новосибирска — он предложил перевоспитать дизайнера

Сатир пригласил Лебедева приехать в Новосибирск снова, чтобы показать ему город получше Источник: Большая прожарка / vk.com











Блогер Илья Шабельников, больше известный как Сатир, унизил московского дизайнера Артемия Лебедева за критику Новосибирска. За город он заступился в хейт-шоу «Большая прожарка», которое выходит в социальной сети «ВКонтакте».

В проекте юмористы высмеивают приглашенную звезду, в этот раз Артемия Лебедева. Он ни один раз критиковал Новосибирск, правда, порой и хвалил, например, дизайнеру нравится аэропорт Толмачево. На одном из интервью дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Новосибирск — недоразумение и посоветовал не приезжать в город.

Блогер Сатир из Новосибирска решил припомнить это высказывание московскому дизайнеру и заступиться за город на шоу.

— Артемий, я бы сейчас хотел обратиться к тебе, как простой новосибирец. Никому не советуешь ехать в Новосиб? Новосиб сам к тебе приедет, подстрижем тебя. Оскорбляя Новосибирск ты оскорбляешь меня, Саню Пушного, Леху Элджея, Даву, Пелагею и в конце концов Никитосика Кологривого, — высказался блогер. — Давай ты еще раз приезжаешь к нам, мы тебе нормально показываем город, идем в баньку, смываем с тебя грустное лицо. Приезжай на лето на перевоспитание.