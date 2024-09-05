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Развлечения «Ты оскорбляешь меня»: блогер унизил Артемия Лебедева за критику Новосибирска — он предложил перевоспитать дизайнера

«Ты оскорбляешь меня»: блогер унизил Артемия Лебедева за критику Новосибирска — он предложил перевоспитать дизайнера

Московский дизайнер заявил, что в городе можно посмотреть лишь участок Красного проспекта

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91 комментарий

Сатир пригласил Лебедева приехать в Новосибирск снова, чтобы показать ему город получше

Блогер Илья Шабельников, больше известный как Сатир, унизил московского дизайнера Артемия Лебедева за критику Новосибирска. За город он заступился в хейт-шоу «Большая прожарка», которое выходит в социальной сети «ВКонтакте».

В проекте юмористы высмеивают приглашенную звезду, в этот раз Артемия Лебедева. Он ни один раз критиковал Новосибирск, правда, порой и хвалил, например, дизайнеру нравится аэропорт Толмачево. На одном из интервью дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Новосибирск — недоразумение и посоветовал не приезжать в город.

Блогер Сатир из Новосибирска решил припомнить это высказывание московскому дизайнеру и заступиться за город на шоу.

— Артемий, я бы сейчас хотел обратиться к тебе, как простой новосибирец. Никому не советуешь ехать в Новосиб? Новосиб сам к тебе приедет, подстрижем тебя. Оскорбляя Новосибирск ты оскорбляешь меня, Саню Пушного, Леху Элджея, Даву, Пелагею и в конце концов Никитосика Кологривого, — высказался блогер. — Давай ты еще раз приезжаешь к нам, мы тебе нормально показываем город, идем в баньку, смываем с тебя грустное лицо. Приезжай на лето на перевоспитание.

Пару месяцев назад Лебедев жестко прошелся по Новосибирску, он заявил, что в городе нет хороших ресторанов и красивой архитектуры. После этого Сатир также высказался в защиту родного города, пошутив, что напал на дизайнера за критику.

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Комментарии
91
Поддерживаю
5 сентября 2024, 08:37
Лебедев то прав на 100% город превратили в помойку, все будущее уже распилили в концессиях…
Живущий в Сибири
5 сентября 2024, 09:01
"...ты оскорбляешь меня, Саню Пушного, Леху Элджея, Даву, Пелагею и в конце концов Никитосика Кологривого..." -- забыл ещё, до этой кучи, и Митьку добавить. :)))
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