«Хочу сделать ремонт»: сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она просит за неё миллион рублей

Продать коллекцию сибирячка решила спонтанно Источник: «Авито»











Огромную коллекцию банкнот и монет из разных стран продаёт за миллион рублей жительница Новосибирска. Объявление опубликовано на сайте «Авито».



На фотографиях видно, что коллекция включает в себя около 50 купюр и более 100 монет. Все они разные — не повторяются.



— Продам всю коллекцию. По отдельности ничего продавать не буду, — говорится в тексте объявления.



Корреспондент НГС связался с продавцом коллекции — Ксенией. Женщина рассказала, что увлеклась коллекционированием денег примерно 13–14 лет назад.



— Всё началось с моей поездки в Китай, когда я впервые обзавелась долларами и юанями. Считаю это отправной точкой — оттуда все началось, — вспоминает Ксения.

Самая старая монета в коллекции — 1868 года Источник: «Авито»











Сибирячка отметила, что солидную долю купюр и монет ей подарили знакомые, которые путешествовали по разным странам. В коллекции, в частности, есть деньги из США, Беларуси, Таджикистана. При этом, по заявлению женщины, у нее в наличии есть все возможные монеты и купюры России и Казахстана. Самая старая позиция в коллекции — монета 1868 года.



— Я не хотела продавать коллекцию, но сейчас время такое — нужны деньги. Хочу сделать ремонт в квартире и осуществить мечту — купить землю под частный дом. В какой-то момент решила, что если за миллион кто-то купит, то продам, — подчеркнула Ксения.



На данный момент по поводу покупки с сибирячкой еще никто не связывался. Объявление она выложила примерно месяц назад.



Ранее НГС писал о том, что житель Новосибирска продаёт редкую статуэтку за 254 тысячи рублей.

