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Развлечения «Хочу сделать ремонт»: сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она просит за неё миллион рублей

«Хочу сделать ремонт»: сибирячка выставила на продажу огромную коллекцию денег — она просит за неё миллион рублей

Женщина собирала монеты и купюры больше 13 лет

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4 комментария
Продать коллекцию сибирячка решила спонтанно

Огромную коллекцию банкнот и монет из разных стран продаёт за миллион рублей жительница Новосибирска. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

На фотографиях видно, что коллекция включает в себя около 50 купюр и более 100 монет. Все они разные — не повторяются.

— Продам всю коллекцию. По отдельности ничего продавать не буду, — говорится в тексте объявления.

Корреспондент НГС связался с продавцом коллекции — Ксенией. Женщина рассказала, что увлеклась коллекционированием денег примерно 13–14 лет назад.

— Всё началось с моей поездки в Китай, когда я впервые обзавелась долларами и юанями. Считаю это отправной точкой — оттуда все началось, — вспоминает Ксения.

Самая старая монета в коллекции — 1868 года

Сибирячка отметила, что солидную долю купюр и монет ей подарили знакомые, которые путешествовали по разным странам. В коллекции, в частности, есть деньги из США, Беларуси, Таджикистана. При этом, по заявлению женщины, у нее в наличии есть все возможные монеты и купюры России и Казахстана. Самая старая позиция в коллекции — монета 1868 года.

— Я не хотела продавать коллекцию, но сейчас время такое — нужны деньги. Хочу сделать ремонт в квартире и осуществить мечту — купить землю под частный дом. В какой-то момент решила, что если за миллион кто-то купит, то продам, — подчеркнула Ксения.

На данный момент по поводу покупки с сибирячкой еще никто не связывался. Объявление она выложила примерно месяц назад.

Ранее НГС писал о том, что житель Новосибирска продаёт редкую статуэтку за 254 тысячи рублей.

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Новосибирск Коллекция Авито Монеты Деньги
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Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
15 августа 2024, 12:07
кому этот хлам нужен? за 2000 рублей может кто и купит.
Гость
15 августа 2024, 12:09
Уровень наивности зашкаливает 🤷
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