Паркур и танцевальные батлы: фестиваль «Уличная классика» стартовал на набережной — чем участники удивляют зрителей

В атмосферу спорта и музыки погрузилась сегодня Михайловская набережная в Новосибирске. А все по тому, что здесь проходит фестиваль «Уличная классика». Десятки талантливых парней и девчонок показывают высший пилотаж в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на набережную и посмотрел, чем участники удивляют зрителей.