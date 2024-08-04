НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

зап.

 741мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Развлечения Паркур и танцевальные батлы: фестиваль «Уличная классика» стартовал на набережной — чем участники удивляют зрителей

Паркур и танцевальные батлы: фестиваль «Уличная классика» стартовал на набережной — чем участники удивляют зрителей

Также проходят со состязания по воркауту

317
4 комментария
В соревнованиях принимают участие как новички так и опытные спортсмены

В атмосферу спорта и музыки погрузилась сегодня Михайловская набережная в Новосибирске. А все по тому, что здесь проходит фестиваль «Уличная классика». Десятки талантливых парней и девчонок показывают высший пилотаж в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на набережную и посмотрел, чем участники удивляют зрителей.

Мероприятие проходит на Михайловской набережной
Посмотреть на выступление ребят пришли сотни человек
Девушки не уступают парням
Ребята долго готовились, чтобы выступить перед публикой

Танцоры соревнуются в направлении фристайл в различных номинациях: high heels, hip-hop, all styles. Уже вечером на набережной пройдут состязания по сноуборду. Участники покажут по-настоящему сложные и зрелищные трюки на снегу 25-градусную жару.

Ребята готовятся к соревнованиям на велосипедах
Во время заездов на скейтборде некоторые буквально зависают в воздухе
Также идут соревнования по езде на роликах

А тем временем на аэродроме ОбьГЭС проходит последний день фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Уже выступили «Мураками», «Северный флот», «Сектор Газа» и «Агата Кристи». Многие зрители специально наряжаются на концерты, а некоторые выбирают спокойные повседневные образы. Корреспонденты НГС пообщались с эффектными девушками на фестивали и узнали, как они проводят время.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Фестиваль Танцы Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
4 августа 2024, 17:13
Любят российские папуасы перенимать всё западное , своей то культуры нет - уничтожили
Гость
4 августа 2024, 17:12
Я так понимаю паркур и фристайл это исконно русские виды спорта?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,42

Диана,51

Оксана,37

Alex,36

Игорь,32

Nichka-Nochka,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление