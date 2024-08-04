Паркур и танцевальные батлы: фестиваль «Уличная классика» стартовал на набережной — чем участники удивляют зрителей

В атмосферу спорта и музыки погрузилась сегодня Михайловская набережная в Новосибирске. А все по тому, что здесь проходит фестиваль «Уличная классика». Десятки талантливых парней и девчонок показывают высший пилотаж в уличных танцах, заездах на велосипедах bmx и роликах, а также в воркауте. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков отправился на набережную и посмотрел, чем участники удивляют зрителей.
Танцоры соревнуются в направлении фристайл в различных номинациях: high heels, hip-hop, all styles. Уже вечером на набережной пройдут состязания по сноуборду. Участники покажут по-настоящему сложные и зрелищные трюки на снегу 25-градусную жару.
А тем временем на аэродроме ОбьГЭС проходит последний день фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Уже выступили «Мураками», «Северный флот», «Сектор Газа» и «Агата Кристи». Многие зрители специально наряжаются на концерты, а некоторые выбирают спокойные повседневные образы. Корреспонденты НГС пообщались с эффектными девушками на фестивали и узнали, как они проводят время.
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