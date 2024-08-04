С эльфийскими ушами и в кожаных платьях: во что нарядились красотки фестиваля «Ветер Сибири» — яркие фото

Фестиваль начался в пятницу, 2 августа Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске сегодня, 4 августа, проходит последний день фестиваля «Ветер Сибири» (18+). Уже выступили «Мураками», «Северный флот», «Сектор Газа» и «Агата Кристи». Многие зрители специально наряжаются на концерты, а некоторые выбирают спокойные повседневные образы. Корреспонденты НГС пообщались с эффектными девушками на фестивали и узнали, как они проводят время.

Ольга выбрала красивую шляпу в свой образ Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Некоторые гости покупали билеты на артистов, которых отменили за пару недель до фестиваля. Так, например, случилось с Нейромонахом, на которого хотела пойти Ольга. Девушка рассказывает, что из-за отмены выступления сильно расстроилась.

— Очень атмосферно здесь. Народ тут просто замечательный. Здесь чувствуется какая-то свобода, — рассказала Ольга.

На концерт Ольга приезжает из Новосибирска. А вот пойдет ли в следующем году — не знает. Ольга больше ориентируется на музыкантов, которых пригласят организаторы.

Юлия привлекала внимание зрителей своим нарядом и макияжем Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Девушка в розовом платье и с эльфийскими ушами привлекает многих зрителей фестиваля, и к ней подходят делать фотографии. А Юлия этому только рада. Девушка и сама увлекается музыкой, так что однажды мечтает подняться на сцену большого фестиваля.

— У меня сегодня такой розовый образ. Я на контрастах играла. Вчера я тоже выглядела ярко и была в готическом рокерском образе. Я это делаю для себя, для того, чтобы чувствовать себя красивой, — рассказала Юлия.

Девушка впервые на таком крупном фестивале, но ей все очень нравится. Она говорит, что все вокруг сделано красиво. Особенно её впечатлило выступление Кипелова. Юлия отмечает, что вокруг много пространства, где можно просто отдохнуть между выступлениями артистов.

Ксения была на фестивале вместе с сумкой-игрушкой Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Ксения приехала на концерт вместе с друзьями. Она особо не слушает группы, которые выступают, но ей очень понравилась атмосфера.

— Я из Новосибирска. Не ночую здесь, живу в паре остановок и езжу, — объяснила девушка.

Сибирячка впервые на «Ветре Сибири», но пока не знает — поедет ли в следующий раз.

Екатерина вместе с мужем сходили в шуточный ЗАГС Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Многие зрители решили воспользоваться бесплатным шуточный ЗАГСом, который находился на фестивале. Это сделала и Екатерина вместе со своим мужем Алексеем. На «Ветре Сибири» они в первый раз и приехали на него специально из Забайкальского района.

— Здесь восхитительно. Мы не расстраивались, что артистов отменяли, так как тех, кто остался, — вполне хватает, — отметила Екатерина.

Живет пара в палаточном лагере. Первая ночь получилась шумной, но Екатерина этому рада. Она вместе с другими зрителями пела песни, знакомилась с людьми и наслаждалась атмосферой.

— Здесь много хороших ребят. Я вот мужу говорю, что все, кто такую музыку слушают, душевные и милые. Я имею в виду рокеры. Большие бородатые дядьки и все такие добрые, — добавила девушка.

Банданы — одно из главных украшений на фестивале Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Алина вместе с мужем приехала на фестиваль из Владивостока. Они в первый раз на «Ветре Сибири» и живут в лагере. Как отмечает девушка, из-за артистов она не сильно расстроилась. Многих просто не знала. Только пару песен LaScala.

— У нас ночью в палаточном лагере было тихо. Мы недалеко от малой сцены, и единственное, саундчек начался в 6 утра, и пришлось проснуться, — поделилась Алина.

Мирослава выбрала смелый образ Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Мирослава решила выбрать яркое красное кожаное платье и портупею. Девушка на фестивале вместе со своим парнем и компанией друзей.

— Я во второй раз на «Ветре Сибири». В прошлом году было лучше, на мой взгляд. Площадка была побольше, посвободнее, наверное. Из-за дождя было проще выбирать подходящие наряды. А тут слишком жарко, — объяснила Мирослава.

Девушка собирается пойти на фестиваль в третий раз в следующем году.