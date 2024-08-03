Задержались на час: «Агата Кристи» зажгли на сцене фестиваля «Ветер Сибири» — видео с концерта

Концерт проходит на аэродроме ОбьГЭС Источник: Елизавета Шаталова











Группа «Агата Кристи» стала финальной группой, которая вышла на сцену второго дня фестиваля «Ветер Сибири». Музыканты начали свое выступление с песни «Эпилог».



Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, на фестивале собрались сотни человек. Многие зрители подпевают песням «Агата Кристи».

Источник: Елизавета Шаталова

Также в этот вечер музыканты исполнили такие хиты, как «Viva Kalman» и «Холодная любовь». Отметим, что выступление группы задержалось больше чем на час.

Источник: Елизавета Шаталова

Фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске вчера, 2 августа, он продлится 3 дня. В этом году концерт перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС.

