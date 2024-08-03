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Развлечения Задержались на час: «Агата Кристи» зажгли на сцене фестиваля «Ветер Сибири» — видео с концерта

Задержались на час: «Агата Кристи» зажгли на сцене фестиваля «Ветер Сибири» — видео с концерта

Выступление началось с песни «Эпилог»

348
2 комментария
Концерт проходит на аэродроме ОбьГЭС

Группа «Агата Кристи» стала финальной группой, которая вышла на сцену второго дня фестиваля «Ветер Сибири». Музыканты начали свое выступление с песни «Эпилог».

Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, на фестивале собрались сотни человек. Многие зрители подпевают песням «Агата Кристи».

Также в этот вечер музыканты исполнили такие хиты, как «Viva Kalman» и «Холодная любовь». Отметим, что выступление группы задержалось больше чем на час.

Фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске вчера, 2 августа, он продлится 3 дня. В этом году концерт перенесли с аэродрома Мочище на аэродром ОбьГЭС.

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Концерт Агата Кристи Ветер Сибири Новосибирск
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Комментарии
2
Ходжа Насреддин
4 августа 2024, 00:14
И не задержано на час, выступления идут одно за другим без перерыва
Ходжа Насреддин
4 августа 2024, 00:13
если бы ваша журналист внимательно слушала ведущего, то знала бы что собрались около 5000 человек
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