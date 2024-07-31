Пока дети спят: Павел Прилучный зажег с женой в бассейне на Мальдивах — романтичное видео

Из бассейна открывается вид на океан Источник: zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный зажег с женой в бассейне во время отдыха на Мальдивах. Романтичными кадрами он поделился в своих социальных сетях.



Совместное видео с романтичным купанием в бассейне пара опубликовала недавно. Под роликом жена Прилучного Зепюр Брутян написала, что они с мужем провели время только вдвоем, пока дети спали на вилле. На видео пара ест обед со специальной плавающей тарелки, обнимается, а Прилучный и вовсе схватил жену за волосы, чтобы поцеловать в шею, она в ответ нежно обливала спину мужу.



— Хорошо, когда у детей есть дневной сон, — поделилась она.

Посмотрите, как пара проводит время вместе Источник: zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Семья прилетела на Мальдивы в 20-х числах июля. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он уже показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями. А недавно семья покаталась рядом с дельфинами, а Прилучный вместе с детьми потерял камеру для подводной схемки в океане.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.



Кстати, от новосибирского актера не отстает и Григорий Лепс. Певец отправился в Турцию в компании молодой невесты, пара остановилась в отеле Mandarin Oriental с видом на Эгейское море, сутки в котором стоят 400 тысяч рублей.