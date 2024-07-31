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Развлечения Пока дети спят: Павел Прилучный зажег с женой в бассейне на Мальдивах — романтичное видео

Пока дети спят: Павел Прилучный зажег с женой в бассейне на Мальдивах — романтичное видео

Актеры сделали красивые кадры

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19 комментариев
Из бассейна открывается вид на океан

Новосибирский актер Павел Прилучный зажег с женой в бассейне во время отдыха на Мальдивах. Романтичными кадрами он поделился в своих социальных сетях.

Совместное видео с романтичным купанием в бассейне пара опубликовала недавно. Под роликом жена Прилучного Зепюр Брутян написала, что они с мужем провели время только вдвоем, пока дети спали на вилле. На видео пара ест обед со специальной плавающей тарелки, обнимается, а Прилучный и вовсе схватил жену за волосы, чтобы поцеловать в шею, она в ответ нежно обливала спину мужу.

— Хорошо, когда у детей есть дневной сон, — поделилась она.

Посмотрите, как пара проводит время вместе

Семья прилетела на Мальдивы в 20-х числах июля. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он уже показал, как выглядит их шикарная вилла и поделился семейными фотографиями. А недавно семья покаталась рядом с дельфинами, а Прилучный вместе с детьми потерял камеру для подводной схемки в океане.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Кстати, от новосибирского актера не отстает и Григорий Лепс. Певец отправился в Турцию в компании молодой невесты, пара остановилась в отеле Mandarin Oriental с видом на Эгейское море, сутки в котором стоят 400 тысяч рублей.

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Павел Прилучный Зепюр Брутян Мальдивы Звезда Актер Отдых
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Комментарии
19
VVadim
31 июля 2024, 16:39
Вот нам это зачем?!
Звездолет Сигареты Вега
31 июля 2024, 17:23
По скидке в летнее пекло на Мальдивы только Прилучный может. Малдаваны все там. )
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