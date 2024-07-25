«Сибирская Круэлла» приручила морского котика — эпатажная красотка появилась в цирке в образе русалки

Образ блогер подбирала согласно тематике — «Морская Одиссея» Источник: предоставила Ольга Платонова











Эпатажный блогер Ольга Платонова вышла на манеж цирка в образе русалки — она покормила красной рыбой морского котика. «Сибирская Круэлла» надела бюстгальтер в форме ракушек и юбку в пол, имитирующую рыбий хвост, а также туфли на высокой шпильке.



— Ты же мой сладкий, — приговаривала блогер. Морской котик с аппетитом съел угощение и продемонстрировал умение крутить обруч на шее.

Источник: Ольга Платонова

Перфоманс приурочен к началу гастролей шоу «Одиссея», которое стартует в новосибирском цирке 27 июля. Режиссер программы Виктория Коновалова покажет зрителю сюжет поэмы Гомера на новый современный лад. Действие разворачивается на воде — на манеже специально установили бассейн со 150 тоннами воды. Основная фишка — живой вокал на протяжении всего циркового спектакля в исполнении солиста театра оперетты Сергея Письменного.

Цирковая программа начнется 27 июля Источник: предоставила Ольга Платонова











— Это был предпоказ, нам показали часть шоу. Впечатлили фонтаны, бьющие до потолка — очень красиво. Большой бассейн, в котором плавают русалки и другие мифические существа. Морские котики, крокодилы, обезьяны, попугай, поющий вживую вокалист, а еще акробатический номер под куполом — опасно, завораживающе, красиво, — делится эмоциями Ольга Платонова.



Весной корреспондент НГС посетила цирк и проверила систему безопасности.