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Развлечения обзор «Сибирская Круэлла» приручила морского котика — эпатажная красотка появилась в цирке в образе русалки

«Сибирская Круэлла» приручила морского котика — эпатажная красотка появилась в цирке в образе русалки

Ольга Платонова снова вышла на манеж цирка в необычном наряде

909
11 комментариев
Образ блогер подбирала согласно тематике — «Морская Одиссея»

Эпатажный блогер Ольга Платонова вышла на манеж цирка в образе русалки — она покормила красной рыбой морского котика. «Сибирская Круэлла» надела бюстгальтер в форме ракушек и юбку в пол, имитирующую рыбий хвост, а также туфли на высокой шпильке.

— Ты же мой сладкий, — приговаривала блогер. Морской котик с аппетитом съел угощение и продемонстрировал умение крутить обруч на шее.

Перфоманс приурочен к началу гастролей шоу «Одиссея», которое стартует в новосибирском цирке 27 июля. Режиссер программы Виктория Коновалова покажет зрителю сюжет поэмы Гомера на новый современный лад. Действие разворачивается на воде — на манеже специально установили бассейн со 150 тоннами воды. Основная фишка — живой вокал на протяжении всего циркового спектакля в исполнении солиста театра оперетты Сергея Письменного.

Цирковая программа начнется 27 июля

— Это был предпоказ, нам показали часть шоу. Впечатлили фонтаны, бьющие до потолка — очень красиво. Большой бассейн, в котором плавают русалки и другие мифические существа. Морские котики, крокодилы, обезьяны, попугай, поющий вживую вокалист, а еще акробатический номер под куполом — опасно, завораживающе, красиво, — делится эмоциями Ольга Платонова.

Весной корреспондент НГС посетила цирк и проверила систему безопасности.

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Ольга Платонова Сибирская Круэлла Новосибирский цирк Одиссея Морской котик
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Комментарии
13
velius
25 июля 2024, 14:41
Котика обманули - это салака. Хотя больше всего они любят красную рыбу, это для них лакомство и ее нарезают на кусочки.
Директор Завода (Ржака)
25 июля 2024, 14:38
Цирк это ее место.
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