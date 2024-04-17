Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе

Алёна Золотухина Журналист НГС

Гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе идут в Новосибирске с февраля Источник: Алена Золотухина











С начала февраля в новосибирском цирке идут гастроли шоу «Королевский цирк» — это совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. У шоу мощная реклама — каждый второй билборд в городе сообщает: на арене творится нечто невероятное. Каждые выходные в ленте соцсетей мне попадались на глаза восторженные отзывы знакомых, некоторые уверяли, что даже уловили нотки знаменитого цирка «Дю Солей». Решено — нужно увидеть шоу своими глазами: рассказываю впечатления.



Георгий Гиулевич Эраадзе — цирковой продюсер, заслуженный артист России, Заслуженный артист Грузии, директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе».

На входе в цирк первое, что бросилось в глаза — отсутствие очередей. Охрана разводила поток людей через несколько металлоискателей: люди в форме проверяли содержимое сумок, слажено работали контроллеры — никаких пробок, вошли быстро и без проблем. В холле — охрана, присем на двух этажах: люди в форме прогуливались туда и обратно, пристально наблюдая за происходящим, некоторые переговаривались по рации. Немного неуютно, но с учетом недавних событий в «Крокус Сити Холле» — повышенные меры безопасности — первостепенный фактор. Считаю важным отметить, что усиленными меры были и до теракта: об этом я специально спросила знакомых, которые уже посмотрели шоу в феврале и начале марта.

Заполняемость в зрительном зале высокая — пустовала лишь небольшая часть кресел. Программа действительно зрелищная — красивые декорации, впечатляющие костюмы, современная музыка и грамотно выставленный свет со спецэффектами. Номера выстроены так, чтобы было интересно и ребенку, и взрослому: танцы, воздушные гимнасты, дрессированные животные и, конечно же, — клоун. В осознанном возрасте этюды шутника Мика воспринимаются совершенно иначе: детям весело, а родители периодически улавливали горькую правду жизни в лихо завуалированном юморе.

В программе преобладали номера с людьми — выходов животных было значительно меньше Источник: Алена Золотухина











Спорные впечатления от присутствия животных в цирке: нередко за кадром красивых шоу всплывают новости о жестоком обращении. Следила во все глаза за пушистыми артистами: лошади, пони, песцы, собаки, муллы, северный олень. Все как на подбор: с гладкой блестящей шерстью. Гвоздем программы являлись, разумеется, тигры: весьма упитанные, один даже пролетел под куполом цирка, сидя на специальной платформе — такого я еще не видела. Порадовало, что взаимодействие с животными происходит на положительном подкреплении: за каждый трюк звери получали лакомство. Видно, что о животных заботятся: страха при виде дрессировщика с кнутом замечено не было.



Отдельно хочется выделить выступления воздушных гимнастов — большая часть номеров выполнена без страховки. Парные элементы под куполом цирка — браво. Каждый раз замирало сердце при виде сценических срывов: так и должно быть, на такую реакцию зрителя выступление и рассчитано: вызвать эмоции и адреналин. Завершающий номер о любви и расставании вызвал невероятный шквал эмоций у всех зрителей без исключения, а что касается меня — я даже всплакнула, настолько расчувствовалась (не исключаю ностальгический момент: с детства сохранены приятные воспоминания о том, как приходила в цирк вместе с дедушкой).

После окончания программы зрители потоком хлынули в гардероб, а мы же с подругой решили прогуляться по коридорам и полюбоваться на интерьер здания советской эпохи. Увы, бдительная охрана быстро заметила отбившихся от толпы и направила к выходу: шоу закончилось, необходимо покинуть здание — для прогулок был выделен антракт.

Согласны с мнением автора? Уже видел шоу — понравилось Еще не видел, хочу сходить Не люблю цирк Цирк должен быть без животных Нужно запретить массовые мероприятия Напишу свое мнение в комментариях

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