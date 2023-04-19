Новосибирских цирковых медведей забрали у дрессировщиков: что теперь будет с животными

— Герасимовы вернулись с гастролей цирка и заселили животных в ангар, который сняли у частников. 2 месяца платили за аренду, потом перестали. У них отключили воду, свет и отопление. 5 медведей (младшей медведице 13 лет, старшей — 33 года), 4 кошки и 3 собаки они содержали в жутких условиях — в чашках был лед, в помещениях — мороз, — рассказала зоозащитница.



Кошки свободно плодились в ангаре, у собак были проблемы со здоровьем, но их изъяли. Сейчас домашние животные пристроены в новые дома. Медведям досталось больше всех, как утверждают волонтеры.

