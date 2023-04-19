Новосибирских цирковых медведей забрали у дрессировщиков: что теперь будет с животными

Новосибирские волонтеры официально забрали медведей, которые долгое время жили в холодном ангаре у дрессировщиков в стесненных условиях. По словам зоозащитников, у животных не было действующих документов. После медицинских обследований их отправят в реабилитационный центр.
— Мы оградили доступ к медведям этим дрессировщикам — семейной паре Марине и Сергею Герасимовым — еще в январе 2023 года. А теперь получили официальный документ на это — акт изъятия. Цирковых мишек передали организации «Защита прав животных на жизнь» до решения вопроса об отправке их в спецприют, — рассказала корреспонденту НГС волонтер Наталья.
Ранее НГС писал, что семья Герасимовых в 2019 году осталась без работы и денег, из-за чего дрессировщикам стало не на что кормить и согревать зверей. Медведям помогали неравнодушные граждане. Позже Герасимовы заявили, что нашли работу в Азии, куда и собираются с мишками, а затем рассказали, что начали выступать в столице Казахстана.
— Герасимовы вернулись с гастролей цирка и заселили животных в ангар, который сняли у частников. 2 месяца платили за аренду, потом перестали. У них отключили воду, свет и отопление. 5 медведей (младшей медведице 13 лет, старшей — 33 года), 4 кошки и 3 собаки они содержали в жутких условиях — в чашках был лед, в помещениях — мороз, — рассказала зоозащитница.
Кошки свободно плодились в ангаре, у собак были проблемы со здоровьем, но их изъяли. Сейчас домашние животные пристроены в новые дома. Медведям досталось больше всех, как утверждают волонтеры.
— Два пенсионера держали их в маленьких клетках размером метр на полтора. Мишки не росли. Из-за маленьких переносок у медведей теперь проблемы с лапами, с суставами, — сообщила женщина.
По мнению защитников животных, дрессировщики не следили за зверями и держали их ради хайпа.
— В соцсетях деньги просили, потом просто помощь. Мы им поначалу хотели помогать, когда к нам люди поселка Садового обратились. Но выяснилось позже, что менять они ничего к лучшему не хотят и с ними невозможно разговаривать, — отметила женщина.
Зоозащитники добавили, что сейчас медведи проходят медицинские обследования. Они поправились, растолстели, постоянно скачут, радуются жизни и узнают тех, кто с ними постоянно проводит время. В будущем их отправят в реабилитационные центры.
— Это цирковые взрослые медведи, которые никогда не жили в дикой природе. Речи даже нет об их выпуске на волю. Расформируем их на постоянное место проживания. Правда, пока трудно сказать куда — есть несколько центров, которые готовы их принять. Думаем пока. Медведи в ближайшее время пройдут обследования, дальше уже будем решать, подлежат они транспортировке или нет, и всё ли хорошо у них по здоровью, — рассказала редакции волонтер Анастасия, которая на протяжении четырех месяцев каждый день проводит со зверями.
Корреспондент НГС пыталась связаться с парой дрессировщиков, чтобы узнать их мнение о ситуации, но на момент публикации материала они не вышли на связь.
Сегодня, 19 апреля, в Новосибирском зоопарке назвали пол белых медвежат, которые родились у медведицы Герды. Сейчас для животных выбирают имена.