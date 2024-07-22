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Развлечения «Зачем вы себя переделали?»: модель Playboy показала, как выглядела до переезда в Москву — реакция подписчиков

«Зачем вы себя переделали?»: модель Playboy показала, как выглядела до переезда в Москву — реакция подписчиков

Сибирячка прославилась после участия в шоу «Ты топ-модель»

1 276
15 комментариев
Также Виктория снималась для Playboy

Модель журнала Playboy из Новосибирска Виктория Кузнецова показала, как она выглядела в студенческие годы, до переезда в Москву. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.

— Моя красота вне времени. В школе я была обычным подростком и меня хейтили просто за то, что я есть. В колледже я решилась на кардинальную смену имиджа, на что я получила шквал комментариев о том, что длинные волосы мне шли больше, а короткая стрижка только для пацанов. Суть такова, чтобы вы ни делали, как бы вы ни выглядели, всегда найдутся те, кому это не понравится, — прокомментировала кадры Виктория.

В комментариях пользователи поддержали изменения модели.

— Вы шикарная во всех возрастах и образах, — отметила baba_jaga1989.

— Если тебе комфортно, значит всё окей, — написала oyshit_ozornoygulyaka.

Но есть и те, кто остался недоволен преображениями девушки.

— Боже, какая вы красивая на самом деле. Зачем вы себя переделали? В школе были действительно иконой, — написала sophie_poem.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Комментарии
15
274502334
22 июля 2024, 18:36
"Сообщение не может быть отправлено, так как ваше поведение идентифицировано как подозрительное" Реально достало уже это!
Ямайка
22 июля 2024, 19:09
Действительно изуродовала себя. Особенно татухи и кольца в разных местах тела.
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