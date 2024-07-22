«Зачем вы себя переделали?»: модель Playboy показала, как выглядела до переезда в Москву — реакция подписчиков

Также Виктория снималась для Playboy Источник: Babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Модель журнала Playboy из Новосибирска Виктория Кузнецова показала, как она выглядела в студенческие годы, до переезда в Москву. Кадры сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.



— Моя красота вне времени. В школе я была обычным подростком и меня хейтили просто за то, что я есть. В колледже я решилась на кардинальную смену имиджа, на что я получила шквал комментариев о том, что длинные волосы мне шли больше, а короткая стрижка только для пацанов. Суть такова, чтобы вы ни делали, как бы вы ни выглядели, всегда найдутся те, кому это не понравится, — прокомментировала кадры Виктория.

Источник: Babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В комментариях пользователи поддержали изменения модели.



— Вы шикарная во всех возрастах и образах, — отметила baba_jaga1989.



— Если тебе комфортно, значит всё окей, — написала oyshit_ozornoygulyaka.



Но есть и те, кто остался недоволен преображениями девушки.



— Боже, какая вы красивая на самом деле. Зачем вы себя переделали? В школе были действительно иконой, — написала sophie_poem.



Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.



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