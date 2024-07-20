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Развлечения обзор И в «Пир», и в киномир: журналист новосибирского глянца основала кинокомпанию, пишет истории и сама себя берет на главные роли

И в «Пир», и в киномир: журналист новосибирского глянца основала кинокомпанию, пишет истории и сама себя берет на главные роли

Мария Ефремова талантлива сразу во всём: та самая спортсменка, комсомолка и просто красавица — изучаем ее творческий путь

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Мария Ефремова (она же Марийка Батлер), 45 лет

«Наш пострел везде поспел» — старая поговорка, которая как нельзя лучше описывает Марию Ефремову. Эта уникальная во всех смыслах женщина сочетает в себе всё и сразу: Мария — генеральный директор кинокомпании, режиссер, актриса, продюсер, сценарист. А также писательница: небольшие рассказы она публикует под псевдонимом Марийка Батлер, а потом превращает в сценарии своих фильмов. В прошлом Мария — журналист, она даже выпускала глянцевый журнал и организовывала конкурсы красоты. Начало и становление ее карьеры происходило в Новосибирске — рассказываем ее историю в деталях.

Детство в Норильске

Будущая актриса, режиссер и сценарист родилась в Норильске в 1978 году. Много позже Мария назовет свою кинокомпанию в честь красот родного края — «Северное сияние». Вспоминать детство она не любит: говорит, что это больная для нее тема. Что, как и почему — остается только гадать.

Впрочем, в детстве Марии Ефремовой имелся весомый повод для гордости: неоднократно она становилась призером городских соревнований по бальным танцам. Связывать жизнь с танцами на профессиональном уровне Мария не стала, но в будущем зритель сможет оценить вальсовые дорожки, подскоки и прочие па в исполнении Марии практически в каждом снятом ею фильме.

Кадр из фильма «Девушка на миллион»

Учиться драматургии Марии Ефремовой помешала стеснительность — об этом она рассказывала в разных интервью. Для получения высшего образования она в итоге выбрала Новосибирский педагогический университет и поступила на отделение журналистики.

Искала роль в жизни

Мария нередко сама украшала обложку своего глянцевого журнала — этот номер был посвящен выходу ее первого фильма

Себя Мария Ефремова описывает как активистку, которая постоянно ищет вдохновение для воплощения творческих идей. Она отлично умеет совмещать несколько дел одновременно — навык, приобретенный в университете. Мария работала в СМИ, основала издание «Пир», запустила программу «Журналист говорит».

Уже немало, но еще не всё: амбициозная девушка инициировала конкурс красоты. Однажды она и сама поучаствовала в таком соревновании и получила титул вице-мисс.

Моделинг — еще одно занятие Марии Ефремовой

Учеба на гуманитарном факультете открыла в Марии Ефремовой навык писателя: девушка начала пробовать себя в роли прозаика. Она сочиняла рассказы и рассылала их в киностудии в качестве синопсисов к будущим фильмам. Ответа Марийка Батлер (псевдоним, который взяла Ефремова) так и не получила, потому решила брать дело в свои руки. Хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам.

Заручившись поддержкой подруги и коллеги Нины Володиной, предприимчивая сибирячка основала киностудию «Северное сияние» и приступила к созданию кино.

В своих фильмах Мария выступает сразу и как режиссер, и как сценарист, и как исполнительница главной роли. Первый фильм вышел в 2013 году с говорящим названием «Моя главная роль в жизни» — ради роли она даже покрасилась в рыжий цвет.

Постер к первому фильму Марии Ефремовой и образ актрисы

Свадьбы, похороны, корпоративы

После выхода первого фильма Мария поверила в себя и решила попробовать свои возможности в несколько концептуальном ключе. Лента «Я любить тебя буду, можно?» вышла в 2017 году, в ней сибирячка рассказывает историю о любви в стихах — то есть на протяжении фильма не прозвучало ни одной реплики в прозе. Весь текст, который читают артисты — стихи поэта Эдуарда Асадова. Пьес он не писал, поэтому диалоги клеили из отрывков его произведений, очень разных.

Трейлер к фильму «Я любить тебя буду, можно?»

Сюжет фильма представляет собой полный драматизма рассказ о том, как главная героиня (конечно же, ее играет Мария Ефремова, иначе зачем это всё?) пытается определиться в своих отношениях с любимым мужчиной с одной стороны и случайным знакомым — с другой. Обозреватель НГС тогда посетил премьерный показ и получил эстетическу травму.

— «Я любить тебя буду, можно?» снят в изысканной манере недорогого видео формата «свадьбы, похороны, корпоративы». Ну то есть, знаете, когда люди уже научились ставить камеру и держать объект в фокусе, но больше никакими киноприемами не владеют. И честно говоря, искренне не понимают, зачем что-то еще, когда в кадре уже есть такая замечательная актриса, — делился впечатлениями от просмотра Стас Соколов.

Девушка на миллион

Мария на съемках фильма «Новая жизнь»

Не сразу, но всё же Мария смогла заинтересовать своими идеями «настоящих» актеров — поработала с Игорем Лифановым и Андреем Чадовым, например. Каждые два–три года Ефремова выпускала по фильму: после новаторской стихотворной ленты в прокат вышли «Новая жизнь» и «Девушка на миллион».

В «Девушке на миллион» Мария Ефремова вновь прибегла к смелому приему: в основу идеи фильма лег эксперимент психолога, доказавшего в своей научной работе, что возраста не существует. Он убедил 35-летнюю женщину, потерявшую память, что ей на десять лет меньше — сюжетный твист, отдающий популярными в 90-е латиноамериканскими сериалами.

Всего в послужном списке режиссера 6 фильмов: короткометражки (в фильме «Свадебная открытка», например, снялась Виктория Дайнеко, для нее же Мария Ефремова сняла видеоклип) и полнометражные ленты. Одна из последних работ Марии Ефремовой — фильм «Охота на русского гения». Если верить трейлеру, сюжет основан на реальных историях, а речь идет об офицерах ФСБ. Ефремова снова выступает и как режиссер, и как актриса.

Кадры со съемок «Охоты на русского гения» — на этот раз мы видим Марию блондинкой

Других актрис Мария Ефремова на главные роли не берет — всё сама. То ли подходящие ее идеям актрисы не находятся, то ли Мария столь суровый режиссер, что бракует всех кандидаток, а может, она не может доверить такую ответственную задачу никому, кроме себя.

Зрители, правда, оценивают творчество сибирячки не слишком высоко. На платформе «Кинопоиск» оценки есть у трех фильмов: два из них не выбрались из «красной зоны» («Я любить тебя буду, можно?» набрал 4,4 балла из 10 при 1001 оценке, «Девушка на миллион» — 4,9 уже при 5,7 тысячи оценок), а один — «Новая жизнь» — добрался до «серой» с оценкой в 6 из 10 (на основе более 4,8 тысячи голосов). Впрочем, соцсети Марии Ефремовой стабильно собирают положительные отклики о ее творчестве от верных фанатов.

Помимо кино Мария Ефремова ведет блог и регулярно публикует разные заметки — рассуждения, мысли, теории и наблюдения. Ей нравится фотографироваться и снимать короткометражные ролики, Мария старается не пропускать популярные тренды: об этом свидетельствует ее аккаунт на Дзене.

Личная жизнь

Мария и Джеки

Мария — высокая стройная миловидная женщина. У себя в блоге она развенчивала мифы о том, что успеха ей помогли добиться богатые мужчины: она всё сделала сама и даже назвала себя «лошадкой» (видимо, рабочей). Она не отрицает, что природная привлекательность могла бы ускорить взлет карьеры, но история получалась обратной: отвергнутые поклонники вставляли ей палки в колеса.

Уже несколько лет сибирячка Мария Ефремова живет в Москве. В отличие от своих героинь, она живет одна и к семейной жизни не стремится. Одинокой женщина себя не считает, время предпочитает проводить в компании своей собаки Джеки или на работе. Сейчас в приоритете у Марии — самореализация и карьера.

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Мария Ефремова Марийка Батлер Режиссер Актриса Кино
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Комментарии
29
Видеоблогер успеха
20 июля 2024, 13:24
мугого
Гость
20 июля 2024, 13:04
Простите, ачто такое !"НОВОВИБИРСКИЙ ГЛЯНЕЦ"
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