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Развлечения репортаж «Ретрокино в стиле Феллини»: в Новосибирске 4 дня снимали кино с московскими актерами — НГС проник на съемочную площадку

«Ретрокино в стиле Феллини»: в Новосибирске 4 дня снимали кино с московскими актерами — НГС проник на съемочную площадку

Короткометражку о любовном треугольнике в театральной среде планируют заявить на всероссийский кинофестиваль

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На Михайловской набережной проходили съемки нескольких сцен для игровой короткометражки новосибирского режиссера

Сотни новосибирцев стали очевидцами непривычного для нашего города зрелища: осветительное оборудование, человек в экзоскелете с камерами, куча людей, создающих непонятные мизансцены… Просто в Новосибирске проходят съемки художественного фильма, хотя и короткометражного. Автор проекта под рабочим названием «Не проходите мимо» — Екатерина Ивантеева, которая выиграла конкурс сценарных заявок и решила сама воплотить свой замысел. Это ее первый опыт в режиссерском кресле. А вот актеры прилетели в столицу Сибири из Москвы. Корреспондент НГС побывал на съемочной площадке и узнал, как в Новосибирске создают кино для души и кинофестивалей.

Съемки фильма заняли 4 дня и 4 ночи. В конце июля работу планируют заявить для участия на всероссийском кинофестивале

Сцена первая: Михайловская набережная

На Михайловской набережной в летние дни многолюдно: велосипедисты и самокатчики, уличные музыканты и прогуливающиеся пары. Это вполне привычная картина. Но оказаться в эпицентре съемок настоящего кино новосибирцы точно не ожидали. Камера, установленная на теле оператора на специальном каркасе, классическая хлопушка для фиксации дублей и «Камера, мотор!», разлетающееся эхом в переходе, вызвали большой ажиотаж.

Короткометражка «Не проходите мимо» — первый режиссерский опыт сибирячки

Никто не разгонял заинтересованных горожан, так как участие случайных людей в мизансценах этого кино предполагалось заранее. Автор мини-игрового фильма с рабочим названием «Не проходите мимо» — Екатерина Ивантеева, начинающий режиссер. Это первая работа сибирячки в этом качестве — до этого она занималась продюсированием и написанием сценариев.

— Мы снимаем на набережной уже второй день. Мы снимем город — очень хотим как кинематографисты показать Новосибирск, потому что считаем, что здесь очень много красивых мест, перспектив и видов. И хотим их задействовать в нашем фильме, чтобы Новосибирск был показан максимально с лирической и влюбленной стороны артистов, осветителей. Потому что здесь так много света — не только на набережной, но и в городе, и мы его очень любим, — делится Екатерина Ивантеева.

Мизансцена

Съемки проводит сибирская «Кинокомпания Арт Эфес», команда осветителей тоже местная. А вот оператор, звукооператор и актеры приехали специально для работы над фильмом из Москвы. Кстати, и сам фильм тоже об актерах: это история про осветителя, клоуна и молодую начинающую актрису. Любовный треугольник и драма завершатся неожиданным для зрителей финалом, обещают авторы. По словам режиссера, работу нужно закончить в кратчайшие сроки, чтобы успеть подать заявку на участие во всероссийском кинофестивале.

— Первый фестиваль, куда мы хотим его заявить, — это «Маяк». Это наша мечта — попасть на этот фестиваль. Надеюсь, что всё сложится. Ребята, которые у нас играют, — актеры Театра Вахтангова, Маяковки, Театра Нации, Театра Горького. Мы их знаем давно, потому что поддерживали их как попечители Щукинского театрального института, когда они были еще студентами, — рассказывает режиссер.

Локации Новосибирска идеально подошли для воплощения визуального замысла авторов

Три съемочных дня актеры гуляли по набережной, купались в реке и работали на сцене Дома Ленина. По задумке автора, один из главных героев тонет в Оби и его спасает его антагонист. Для того чтобы отснять эту сцену, актеру Мамуке Патарава пришлось нырнуть в воду около 20 раз за ночь. Но это не охладило его пыл и чувства к Новосибирску, где он бывал не раз.

— Новосибирск я люблю, мы здесь не первый раз и всегда сюда возвращаться рады. Здесь всё красивое, люди здесь прекрасные, уже как второй дом. Съемочная группа тоже замечательная. Работаем мы в любви, виды у нас красивые, — рассказал корреспонденту НГС Мамука Патарава. — Снимаем мы, я бы назвал это ретрокино в стиле Феллини, черно-белое. Я думаю, какая-то нотка такой красоты со вкусом ностальгии — в этом что-то, по-моему, есть.

Фото со съемочной площадки: актеру пришлось нырнуть в Обь около 20 раз

Актер известен работами в сериалах и полнометражной комедии «Как я встретил ее маму», которая выходила в прокат в российских кинотеатрах. Кстати, столичный актер и сам родился в Сибири — в поселке Байкальское Иркутской области, а потом учился в Москве. После выхода в 2023 году комедии, где он сыграл главную роль, актера в соцсетях прозвали «кавказским Тимоти Шаламе».

Новосибирск в кадре

Съемки проходили на Михайловской набережной, в Доме Ленина и в узнаваемых локациях Новосибирска

Еще один столичный гость — оператор-постановщик Лотос Суни Парк. Девушка также работала над короткометражными фильмами и участвовала в съемках сериала «Право на свободу». Через мониторы, по словам оператора, Новосибирск выглядит очень кинематографично.

— Поскольку Катя (режиссер Екатерина Ивантеева. — Прим. ред.) отсюда и она придумала эту историю, у меня уже было в голове это пространство. И надо сказать, что оно всё очень здорово работает. Вот эта набережная, на которой мы сейчас находимся, она очень пластичная, кинематографичная. Здесь очень здорово выстроена атмосфера, нет лишнего. И в черно-белом нашем формате оно всё очень здорово играет, очень фактурно, очень графично, — рассказала оператор.

Жители Новосибирска становились не только случайными зрителями, но и участниками съемочного процесса

Кстати, у всех, кто случайно оказывался рядом, была прекрасная возможность стать участниками массовки. Прохожих и наблюдателей не держали на границе съемочной площадки, никаких ограничений для передвижения не было вообще. Более того, по задумке режиссера и оператора-постановщика, именно случайные люди, оказавшиеся в кадре, должны были придать естественность некоторым сценам.

— Сейчас снимали сцену. Ее фишка как раз в том, что мы не перегораживали пространство, не хотели убирать вот эту жизнь. Поэтому часть наших актеров как бы взаимодействуют не только с массовкой, но и с настоящими документальными людьми, жителями Новосибирска, — отмечает Лотос Суни Парк.

— Ну да, мы хотели в большей степени ориентироваться на французский авангард и в целом неореализм. И поэтому фильм у нас в черно-белый, это обусловлено именно жанром и стилистикой, — добавила Екатерина Ивантеева.

Стоп. Снято!

На работу у группы ушло четыре дня. Впереди постпродакшн: монтаж, озвучание, цветокоррекция. Будет ли премьера в Новосибирске — пока неизвестно.

В планах у режиссера Екатерины Ивантеевой — работа над документальным фильмом о новосибирских хоккеистах с нарушениями слуха.

Ранее мы рассказывали о режиссере из Сибири, чью работу представили на Каннском фестивале.

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Комментарии
5
Гость
13 июля 2024, 13:06
Ведьма из Блэр - вот это игровое кино... Жаль дальше никто не начал развивать эту тему... Здесь же очередное 💩...
Гость
13 июля 2024, 13:07
Обь признана одной из самых грязных рек.
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