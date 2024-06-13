«Было чем вдохновиться»: вирусолог выпустила книгу о себе и работе в «Векторе» — а потом узнала свой сюжет в новом сериале

Сериал «Точка ноль» и книга «Меня зовут Мзунгу», как считает ее автор Анна Демина, имеют много схожего Источник: kinopoisk.ru











В 2022 году врач-вирусолог и молекулярный биолог Анна Демина выпустила книгу, материал для которой она собирала много лет. Книга «Меня зовут Мзунгу» автобиографичная: в ней Анна рассказывает о своих медицинских буднях, о работе в «Векторе», командировках в африканские деревни, страшных вирусах и заболеваниях — одно из них, лихорадку денге, перенесла сама Анна. А спустя два года Анна Демина увидела сериал «Точка ноль» о вирусологе, приехавшей в Новосибирск и столкнувшейся с загадочным заболеванием в одной из деревень. В сериале, который был выпущен в 2024 году, она обнаружила множество параллелей со своей книгой и уверена, что некоторые детали не могли быть придуманы человеком без специфического опыта и образования. Другая особенность ситуации в том, что никакого разрешения на использование ее произведения у Анны никто не брал. Более подробно о спорном сериале и тех самых похожих моментах рассказывает Ксения Лысенко.



«Сценарист без опыта не сочинит такие детали»

Анна Демина рассказывает, что впервые о сериале, посвященном работе вирусолога и Новосибирску, услышала от пациентов. Многие из них читали книгу, которую Анна выпустила сама, а потому утверждали, что готовящийся сериал уж очень сильно напоминает «Меня зовут Мзунгу». В 2024 году, когда сериал «Точка ноль» вышел на платформе «Иви», их просьбы посмотреть его стали настойчивее, говорит учёная.



— В моей книге рассказывается не только о моей поездке в Африку, а вообще про меня как вирусолога, про мою работу в больницах и «Векторе», и о том, как я стала вирусологом. Она автобиографическая, написана в жанре нон-фикшн, и там собраны истории врача-инфекциониста, а также говорится о моём профессиональном становлении. Там было, что почитать, чем вдохновиться, и что экранизировать — я это понимаю, — объясняет Анна.



«Меня зовут Мзунгу» она опубликовала в 2022 году на платформе Ridero, заключив с ней договор (есть в распоряжении НГС). Книгу она выпустила за свой счет — 100 экземпляров, потом допечатывала еще два раза по 15 экземпляров. Сейчас можно оформить предзаказ на книгу — ее напечатают по требованию читателя.

Вирусолог Анна Демина во время командировки в Африку, где изучала вирус Зика Источник: dr_anna_demina / instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После публикации Анна решила поучаствовать в конкурсе сценариев для фильмов и сериалов «Экранизация», который объявила платформа Ridero. Она подготовила синопсис и отправила его вместе с книгой. Всего в том году авторы Ridero отправили более 1500 тысяч заявок. Ни в длинный, ни в короткий список претендентов сибирячка не вошла — победителями стали другие писатели, имена которых объявили в марте 2023 года.



А затем вышл сериал «Точка ноль», в котором Анна обнаружила подозрительно много совпадений со своим произведением.



— В своем «Инстаграме»* я публиковала посты о себе и работе задолго до того, как вышла книга, и задолго до того, как вышел сериал, естественно. Моя книга напечатана в 2022 году. Кстати, куски из нее были опубликованы в National Geographic, а сейчас это редакция Russian Traveler. Так или иначе, моя история появилась в публичном пространстве задолго до выхода фильма, — объясняет она. — Я себе выписала, какие есть совпадения сериала с моей книгой. Например, это герои как персонажи, это эпизод с лихорадкой денге, который я тоже перенесла. Инфекционная больница в книге упоминается, показывается, как мы там лечили людей — и вот в этом фильме они везут всех заболевших в первую инфекционную больницу Новосибирска. Также в сериале передают какие-то особенности характера главной героини из моей книги, и, как она страдает от лихорадки, видит галлюцинации и какие. Просто писатель-сценарист, у которого нет соответствующего медицинского опыта, вряд ли сочинит детали, как протекают галлюцинации при лихорадках.

Африканская деревня, где работала Анна Демина, как считает она, стала в сериале алтайской из-за дороговизны съемок Источник: ivi.ru











Писательница показывает список, который она составила, пока смотрела сериал. Вот несколько эпизодов и моментов, повторяющихся и в книге, и в сериале:



«1. Серия 2. В фильме Анна одна в деревне. Местные жители против нее, против лечения и помощи. В книге героиня точно также работала в деревнях Африки, где местные жители не хотели сотрудничать, отказывались сдавать кровь. Глава книги «2 минуты до смерти» — о работе в спецкостюмах в деревнях Африки, как и происходит в сюжете фильма (только в Алтайской деревне).



2. В фильме племянница Анны умирает от лихорадки денге. В книге целая глава посвящена этой лихорадке. Только болела главная героиня и чуть не умерла. У Анны в фильме также развивается геморрагическая лихорадка, галлюцинации, точно такие же, как я описываю при лихорадке денге у себя. Абсолютное совпадение в фактах: мы обе знали, что это галлюцинации, температура у обеих героинь одинаковая — больше 40°С, одинаковая геморрагическая сыпь, одинаковое нахождение вдали от помощи, пока случайно не нашли тело в тяжелом состоянии.



3. Серия 6. Иван (главный герой) рассказывает о своей работе в Африке. Идеи базируются на главах об Африки из книги, где описывается работа вирусологов.



4. Серия 8. В фильме Анна разговаривает ночью с крысой. В книге героиня разговаривала с тараканом ночью в лаборатории (глава «2 минуты до смерти»)».



Анна говорит, что у нее нет сомнений, что идея ее книги взята в основу сериала практически полностью.



— Во-первых, в нем речь шла о работе вирусологов. У нас нет подобных фильмов, где показано, как работают вирусологи из «Вектора». А во-вторых, вот у них там алтайская деревня рядом, они в этом сериале это так обозначили. И тут есть совпадения, но у меня там события происходили не в алтайской деревне, а в африканской — там, где я работала. Я понимаю, что делать съёмки в деревне Африки — это дорого. Поэтому лучше сделать это где-то рядом и сказать, что это алтайская деревня, тут совершенно логично. Где они бы ещё смогли найти натуру для съемок? — рассуждает писательница. — Я не считаю, что совершенно случайно какой-то московский сценарист сидел и думал: «А не придумать ли мне женщину, которую зовут Анна, которая врач-вирусолог и работает на «Векторе», да еще спасает от инфекции людей». Вряд ли, наверное, такое возможно. Понятно, что они сделали всё по сценарному типу, но всё-таки хотелось бы, чтобы они обращались к первоисточнику.



«Всё рождалось на ходу»

Сериал «Точка ноль» был создан кинокомпанией Team Films совместно с «Иви» при поддержке ИРИ (Институт развития Интернета) — государственной некоммерческой организации, которая занимается распределением государственных субсидий на создание и продвижение социально значимого интернет-контента.

События сериала происходят в Новосибирске и на Алтае. В действительности же съемки велись в Башкирии Источник: ivi.ru











Первый пост о сериале появился в телеграм-канале ИРИ 10 мая 2023 года — в нем сообщалось о старте съемок. По сюжету вирусолог Анна приезжает в Новосибирск работать в Центральную микробиологическую лабораторию, которая напоминает центр вирусологии «Вектор» (хотя это название ни в одной из серий не упоминается). Там она сталкивается с загадочным заболеванием у работников местного мясокомбината. Следы ведут ее в алтайскую деревню Кедровку, где и обнаруживается скотомогильник — отходы в Кедровку сбрасывает тот самый комбинат.

На свой страх и риск Анна остается в деревне, поскольку видит признаки заболеваний у жителей Кедровки. Она пытается взять анализы, объявить карантин, но сталкивается с неприятием местных жителей, которые убеждены, что вмешательство заезжего врача им только навредит. Затем Анна заболевает сама, о вспышке «чумы» узнают власти и объявляют карантин, который также затрагивает Новосибирск. В финале коллеги Анны проникают в запертую на карантин деревню, спасают вирусолога и доставляют заболевших в Новосибирск. Там в лаборатории получается создать вакцину.



Сериал пришлось снимать не на Алтае, как это предполагал сценарий, а в Башкирии, поскольку стоимость алтайских отелей оказалась слишком высока. Бюджет проекта в открытых источниках при этом не упоминался.



Автором сценария выступил Кирилл Притула. Информации о нем в Сети почти нет. Его называют сценаристом-дебютантом: раньше он снимал только короткометражки, «Точка ноль» — его первый громкий проект. Найти его контакт или социальные сети не удалось.



Как говорит писательница Анна Демина, после выхода сериала она написала в «Инстаграме»* исполнительнице главной роли — Марине Александровой. В нем она представилась, перечислила несколько совпадений и оставила свои контактные данные. Сейчас комментарий невозможно найти на странице актрисы, но скриншот имеется в распоряжении НГС. По словам Анны, аналогичный комментарий она оставила на странице Сергея Пикалова — режиссера-постановщика «Точки ноль», известного по фильму «Мымра» и сериалам «Мятеж», «В клетке» и «Зови меня мамой». Комментарии Анны также невозможно найти в профиле режиссера.

Марина Александрова с режиссером Сергеем Пикаловым Источник: kinopoisk.ru











Корреспондент НГС смог связаться с Сергеем Пикаловым, который объяснил, что к работе над сериалом привлекались консультанты, один из них — кандидат медицинских наук, врач-вирусолог Екатерина Белякова. Видео, где она отвечает на вопросы о вирусах, заболеваниях, вирусологии и совсем немного упоминает сериал, сейчас доступно на канале «Иви» в Rutube.



— На стадии придумывания сценария был один консультант, потом, когда уже писался сценарий, к нам подключился другой консультант — Екатерина, которая была с нами все время на связи и на съемках. Екатерина работает в Москве и с деятельностью «Вектора» она не связана, насколько я знаю. У нее немножко другой профиль, — отметил Сергей Пикалов.



Он объяснил, что сценарий попал к нему в руки «на ранней стадии», когда была написана первая серия с раскрытием основной идеи и арки персонажей. Сергей Пикалов в тот момент выступал креативным продюсером и участвовал в доработке сценария, а затем уже выступал в качестве режиссера. О возможности заимствования идей из книги Анны Деминой он говорить затрудняется.

— Книгу я не читал и за Кирилла (сценарист Кирилл Притула. — Прим.ред.) ответить не могу. Основная арка персонажей была придумана до меня, сильно раньше того, когда я пришел на проект.

«Изначально основным героем был мужчина, то есть это он попадал в деревню. Но я решил, что это будет женщина, Аня» Сергей Пикалов, режиссер-постановщик сериала «Точка ноль»

— Мы вместе с Кириллом дальше продумывали все арки персонажей, придумывали всё. Это рождалось у нас на ходу и в процессе работы, поэтому не знаю [насчет возможности заимствований], — добавил он.



Узнать мнение «Иви» насчет схожести книги и показанного ими сериала не удалось. Компания получила запрос НГС, поинтересовалась, какая статья планируется, а затем перестала отвечать. В ИРИ запрос НГС проигнорировали. Во сколько обошёлся Институту проект, в открытых источниках не указано, но его общий бюджет на поддержку медиа-проектов в 2023 году, когда снимали сериал, превышал 20 миллиардов рублей.



Корреспондент НГС также направила запрос в Ridero о конкурсе «Экранизация» и защищенности отправленного писателями материала. Там объяснили, что положение о конкурсе не предполагает возможности экранизации произведения без согласования условий о передаче прав на произведение с его автором.



— Авторские права участников конкурса защищены законом, в соответствии с которым автору произведения принадлежат исключительные права на произведение. Ответственность за случаи нарушения авторских прав установлена статьей 1301 ГК РФ, а защита авторских прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Доказанный случай использования произведения без согласования условий о передаче прав на произведение с автором может являться нарушением действующего законодательства, — отметили в Ridero.

В конкурсе «Экранизация», в котором принимала участие Анна Демина, в качестве жюри выступали представители кинокомпаний и платформ, но ни с «Иви», ни с Институтом развития Интернета они не связаны.

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