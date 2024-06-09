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Развлечения «Решение — за творческой командой»: Никита Кологривый может сыграть молодого Жириновского

«Решение — за творческой командой»: Никита Кологривый может сыграть молодого Жириновского

Речь идет об участиях в съемках сериала

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Кастинги еще не проводились

Новосибирский актер Никита Кологривый может сыграть роль Владимира Жириновского. Речь идет об образе политика в сериале в молодом возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

— Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты, — приводятся слова Леонида Слуцкого.

Уточняется, что кандидатура режиссера сериала о политике станет известна «уже очень скоро». Агентство ТАСС сообщает, что кастинги в проекте еще не проводились.

— Мы сейчас работаем интенсивно с Первым каналом. Проект курирует лично Константин Львович Эрнст. Кастинги пока еще не проводились. Никиту Кологривого на роль молодого Жириновского мы поддерживаем, но решение — за творческой командой Первого канала, — цитирует ТАСС слова Леонида Слуцкого.

В феврале этого года стало известно о том, что Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о жизни политика. Леонид Слуцкий отмечал, что «нельзя отрицать народное мнение» о схожести актера с молодым основателем ЛДПР.

Несколько дней назад выяснилось, что Никита Кологривый сыграет невидимого героя в новом сериале. Премьера состоится в следующем году.

ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Актер Новосибирск Владимир Жириновский Сериал
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