«Решение — за творческой командой»: Никита Кологривый может сыграть молодого Жириновского

Кастинги еще не проводились Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский актер Никита Кологривый может сыграть роль Владимира Жириновского. Речь идет об образе политика в сериале в молодом возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.



— Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты, — приводятся слова Леонида Слуцкого.



Уточняется, что кандидатура режиссера сериала о политике станет известна «уже очень скоро». Агентство ТАСС сообщает, что кастинги в проекте еще не проводились.

— Мы сейчас работаем интенсивно с Первым каналом. Проект курирует лично Константин Львович Эрнст. Кастинги пока еще не проводились. Никиту Кологривого на роль молодого Жириновского мы поддерживаем, но решение — за творческой командой Первого канала, — цитирует ТАСС слова Леонида Слуцкого.



В феврале этого года стало известно о том, что Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о жизни политика. Леонид Слуцкий отмечал, что «нельзя отрицать народное мнение» о схожести актера с молодым основателем ЛДПР.

