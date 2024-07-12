Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям

Алёна Золотухина Журналист НГС

Милана Хаметова сыграла главную роль в фильме «Не одна дома» Источник: kinopoisk.ru











11 июля в прокат вышел фильм «Не одна дома» (6+). В главных ролях там сразу несколько звездных новосибирцев: Милана Хаметова, Давид Манукян и Алексей Маклаков. История рассказывает о жизни девочки из богатой семьи, чьи родители постоянно на работе, и уделять время дочери должным образом они не могут из-за высокой занятости. Уехав в срочную командировку, они нанимают для Маши няню — по законам жанра женщина оказывается преступницей. Маше необходимо обхитрить мошенницу и вывести ее на чистую воду. Алена Золотухина увидела фильм в числе первых зрителей — ее впечатления НГС публикует от первого лица.



Так вышло, что в зале кинотеатра на одном из первых показов фильма «Не одна дома» я оказалась в одиночестве. Думаю, ажиотаж случится к выходным или на вечерних сеансах — все-таки у 14-летней Миланы Хаметовой огромная армия фанатов.

Забегая вперед, скажу, что кино мне понравилось — и такого я не ожидала. У меня достаточно много предубеждений относительно русского кинематографа, но в процессе просмотра я сама не поняла, как начала смеяться над шутками и комичными ситуациями, в которые то и дело попадали герои.

Фильм вышел в прокат 11 июля и доступен во всех кинотеатрах города Источник: Алена Золотухина











Судя по названию и сюжету, режиссер фильма Василий Свиридов вдохновился историей Кевина Маккалистера: некоторые сцены будто скопированы из любимого многими фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным. Но я не стану обвинять режиссера в неспособности придумать что-то свое — эпизоды сняты на новый лад и выглядят скорее как дань уважения Крису Коламбусу.



Главная героиня Маша Хаметова — 5-классница, которая по воле случая оказалась заперта в доме с псевдоняней-мошенницей. Женщина пригласила товарища, и они задумали совершить ограбление. Горе-преступники не учли того, что дом умный и управляется голосом. Незадачливые бандиты, сами того не зная, взялись за задачку со звездочкой. Маше нужно противостоять ворам и отстоять дом, пока не вернулись родители, — теперь она Супер-Маша.

Кадр из фильма «Не одна дома» Источник: Kinopoisk.ru











Интересно смотрятся мультяшные вставки и всплывающие рисованные объекты на манер видео в TikTok — юному зрителю такие эффекты придутся по вкусу. Юмор простой, я бы даже сказала, примитивный, но шутить с умным видом в этом кино было бы глупо. Саундтреками стали синглы Миланы Хаметовой — песни «Краш», «Умка», «ЛП» и другие.



Предположу, что фильм получился бы пресным и скучным, если бы не персонажи Алексея Маклакова и Юлианны Михневич, которые сыграли бандитов. Карикатурность их персонажей вызывала улыбку — отлично проработанные характеры.

Отсылки к сериалу «Солдаты» тоже были — как-никак роль прапорщика Шматко стала для Алексея Маклакова легендарной Источник: Kinopoisk.ru











А вот актерская игра Миланы Хаметовой оказалась слабовата. Нельзя сказать, что она показала себя плохо. Скорее, ей просто не хватает опыта — это ее первая большая работа. Бросается в глаза и отсутствие актерского бэкграунда у Давы: его сцены и реплики выглядели наигранно. Хорошо, что роль у блогера была эпизодическая — он сыграл папу Хаметовой.



Сюжет построен на гиперболе — намеренном преувеличении, которое должно вызывать у зрителя смех. Классические завязка, развитие действия, кульминация вызывали ассоциацию с театром абсурда. При этом развязка здесь ожидаемая, предсказуемая и какая-то смазанная — так школьник заканчивает сочинение, не придумав, что написать еще.

Равшана Куркова и Давид Манукян сыграли родителей главной героини фильма Источник: Kinopoisk.ru











Одной из тем фильма при этом стал вечный конфликт отцов и детей: занятые родители и ребенок, который хочет, чтобы его услышали. Безответственная мать нанимает дочке няню через онлайн-сервис, отец бросает по телефону общие фразы, демонстрируя пренебрежение к ребенку. И если в фильме Криса Коламбуса родители Кевина вызывают у зрителя чувство сострадания (они ошиблись и искренне переживают и раскаиваются), то здесь финальная сцена выглядит как плохо срежиссированный рекламный ролик сока «Моя семья».



Но всё же перед нами семейное кино с набором плюсов и минусов. Каждый зритель увидит в нем что-то свое. Ребенок оценит визуальные эффекты, знакомые по соцсетям, возможно, вдохновится, и кино замотивирует его на то, чтобы осуществить свои маленькие мечты. Взрослый задумается о роли родителя. Между строк читается посыл: разговаривайте с детьми, не считайте их проблемы надуманными и глупыми, вставайте на их место, пробуйте увидеть мир с позиции ребенка.

Кино показывает, что чувствуют дети, оставшись наедине со своими эмоциями. Маша Хаметова больше общалась с умной колонкой Кристиной, чем с родителями. Девочка задавалась вопросом: почему в школе детей не учат, как нужно жить, как правильно дружить, любить, не бояться.

Если вы родитель, посмотреть фильм определенно стоит. Хронометраж — еще один плюс в пользу режиссера. За полтора часа происходит всё, что должно было произойти. Не затянуто, динамично — зевать не пришлось.

Пойдете смотреть «Не одна дома»? Да, интересно Ребенок — фанат Миланы Хаметовой — идем Кто такая Милана Хаметова? Не хожу в кино, посмотрю дома Мне вообще всё это не интересно

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