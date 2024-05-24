Бэтмен с шавермой: как новый «Майор Гром» стал копиркой «Темного рыцаря», и что вы там не видели

Старые знакомые, с которыми расправились еще в первой части, вновь напомнят о себе Источник: кадр из фильма «Майор Гром: Игра», реж. Олег Трофим, 2024г.











23 мая в кинотеатрах вышел «Майор Гром: Игра» (16+) — продолжение первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» (12+). Спустя три года полицейскому Игорю Грому вновь придется спасти город от нависшей угрозы. Корреспондент Городских порталов Иван Некрасов сходил на премьеру и рассказал, чего ждать от нового фильма.



Фанаты первой части «Майора Грома» ждали продолжение долгие три года. «Чумной доктор» стал первым российским кинокомиксом и, несмотря на явные заимствования из американской супергероики, полюбился миллионам зрителей. Хоть фильм и не достиг хороших сборов во время проката, на «Кинопоиске» и «Нетфликсе» он показал отличные результаты и не было никаких сомнений, что продолжение не за горами.



По сюжету фильма, с момента событий первой части прошел год. Отправив сошедшего с ума Сергея Разумовского в психбольницу, Майор Гром стал знаменит на весь Питер — его узнают на улицах, просят сделать селфи и даже ставят памятник в его честь. Но купаться в лучах славы герою не дадут: в городе появляется террорист, который вступает с Игорем Громом в опасную игру, ставкой в которой стали жизни обычных людей.

Источник: кадр из фильма «Майор Гром: Игра», реж. Олег Трофим, 2024г.











Скажу очевидную вещь: если вам понравилась первая часть, то и продолжение точно не разочарует. С первых минут становится понятно, что перед нами всё тот же бодрый и динамичный боевик, снятый по всем канонам западных кинокомиксов. А вот если первого «Майора Грома» вы не видели, то перед походом в кино лучше наверстать упущенное. Ведь сюжет «Игры» напрямую продолжает «Чумного доктора», да и сам злодей из первой части сыграет не последнюю роль в сюжете.



Главным отличием первой и второй частей стал источник вдохновения авторов. Если на сеансе «Чумного доктора» не покидало чувство, что на экране новый фильм Марвел, то продолжение больше напоминает «Темного рыцаря» Кристофера Нолана: злодей, устраивающий теракты в городе, психически нестабильный антагонист и рассуждения о «добре с кулаками» — параллели между фильмами трудно не заметить.

Источник: кадр из фильма «Майор Гром: Игра», реж. Олег Трофим, 2024г.











Такие подмигивания легендарному фильму о Бэтмене вполне ожидаемы — Артем Габрелянов (сценарист и продюсер фильма) неоднократно признавался в любви к «Темному рыцарю», называя его эталоном комикс-экранизации. «Игра» же перенимает многие черты фильма Нолана, начиная от музыки (на фоне драки в тюрьме звучит саундтрек, напоминающий работы Ханца Циммера) и заканчивая постановкой отдельных сцен. Да и местную тюрьму тут в шутку называют «Аркхемом».



Но если приемы в фильме во многом подсмотрены у западных коллег, то вот в наполнении мира чувствуется тот самый «культурный код»: начиная от камео популярных блогеров и Шнурова в саундтреке, заканчивая легко узнаваемыми мемами и шутками, которые вряд ли поймут иностранные зрители.

Источник: кадр из фильма «Майор Гром: Игра», реж. Олег Трофим, 2024г.











Нашлось место и для проблемных тем: взять хотя бы пресловутые «хлопки» в СМИ и то, как медиа формирует образ человека. Да и преступник, устраивающий теракты с невинными жертвами, на первый взгляд должен восприниматься иначе в свете последних событий. Но авторы учли прошлые ошибки: в отличие от первой части, в которой многие увидели политическое высказывание и критику оппозиции, продолжение старается не ставить неудобных вопросов перед зрителем и выступать за всё хорошее против всего плохого.



О сюжете хочется говорить как можно меньше, чтобы не раскрывать все карты «Игры». Но нельзя не отметить, что за внушительный хронометраж (фильм идет больше 2,5 часа) сценаристы так и не смогли довести все сюжетные арки до конца. При этом в начале фильма на нас вываливают охапку новых героев, которые, как оказывается, нужны фильму лишь для пары важных сцен (или буквально одного сюжетного поворота в самом конце).

Источник: кадр из фильма «Майор Гром: Игра», реж. Олег Трофим, 2024г.











В остальном новая часть «Майора Грома», как и первая, это очень хорошо сделанный кинокомикс, в котором фанаты жанра вряд ли увидят что-то новое. На шаверме и попойке под песню «В Питере — пить» как будто заканчивается всё уникальное, что есть в «Игре». От сюжетных поворотов и до трагических моментов — всё это зрители видели неоднократно, если следили за киновселенными Марвел и DC. А люди, далекие от кинокомиксов, вряд ли проникнутся и «Громом». С другой стороны, «Мстители» закончились пять лет назад, и, возможно, уже появилось новое поколение, которому нужны новые герои.



Создатели проделали отличную работу, и теперь у нас есть «Темный рыцарь дома». А вот достаточно ли этого, или российские кинокомиксы должны сделать шаг вперед и придумать что-то новое, покажет время. Но судя по тому, как зрители в кинозале перешептывались во время сюжетных поворотов и всхлипывали во время грустных сцен, киноделы справились на ура.

