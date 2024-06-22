Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка

Эмоции очень испугались переходного возраста Райли — ведь он несет неизвестность Источник: kinopoisk.ru











Мультфильм «Головоломка» от студии Pixar вышел в 2014 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы: оказывается, эмоции есть даже у эмоций. Он быстро полюбился многим и стал классикой анимации. На сиквел многие возлагали большие надежды (особенно после не очень удачного «Элементарно»), и показы, начавшиеся в России 15 июня, очень ждали. Корреспондент НГС решил узнать, удалось ли сиквелу превзойти первую часть, и остался разочарован. Далее — его впечатления от первого лица.



Три дня с начала показов в России на сеанс «Головоломки 2» было сложно попасть: кажется, все новосибирцы хотели посмотреть продолжение мультфильма, который вышел 9 лет назад. Сиквел показывают далеко не во всех кинотеатрах (в Новосибирске — всего в пяти), поэтому к кассам и залам выстраивались большие очереди. На новый мультик студии Pixar шли не только родители с детьми, но и подростки, молодые пары и вообще люди всех возрастов. Судя по сборам, вторую часть ждал весь мир.



По данным BoxOfficeReport.com на 21 июня, «Головоломка 2» собрала более 400 миллионов долларов в мировом прокате, забрав звание лучшего уик-энда этого года у «Барби» и второй части «Дюны».



Почти все билеты на новый мультфильм были раскуплены Источник: Илья Большаков / NGS.RU











В первой части «Головоломки» авторы рассказывали историю девочки по имени Райли, которой пришлось как-то справляться с эмоциями после переезда. Ну и историю самих эмоций, которые по очереди овладевают девочкой в непривычных ей обстановке и ситуациях. Главной темой сиквела стала актуальная в сфере поп-психологии тревожность — она одолевает и героиню, ведь ей уже 13, начинается переходный возраст, она формируется как личность и пересматривает приоритеты.



В начале мультфильма мы видим уже знакомых нам персонажей — эмоции: Радость, Печаль, Гнев, Брезгливость и Страх. Теперь у них есть устройство «нервосберегатель»: оно отправляет неприятные воспоминания «на потом», чтобы помочь Райли сформировать самосознание, которое складывается из разных её впечатлений и убеждений. Когда оно состоит из радостных воспоминаний, девочка уверена: «Я хороший человек». Именно благодаря ему она начала действовать самостоятельно, без управления от эмоций.



С приходом переходного возраста и развития личности главной героини для эмоций появляются «новые рабочие места». И к полюбившемуся набору персонажей прибавились новые.

Эмоция Тревожность вселяет ужас одним своим видом Источник: kinopoisk.ru











Зависть — маленький персонаж аквамаринового цвета, глаза которой сверкают, когда она желает что-то, что есть у других.



Стыд — стеснительный персонаж, постоянно прячущийся в толстовку и не имеющий своего мнения. Он представлен в розовых цветах, частно краснеет и отводит взгляд.



Хандра — персонаж в темно-сиреневых цветах, практически не встающий с дивана и вечно уткнувшийся в смартфон.



Ностальгия — представлена в виде миловидной бабушки со спицами, которая живет в подвале и периодически выходит, чтобы предаться воспоминаниям прошлого.



Тревожность — выглядит всклокоченной и выступает главной антагонисткой, которая идет наперекор Радости и ставит себя в противоположность Страху: «Он защищает Райли от вещей, которые можно увидеть. Я же защищаю ее от того, что увидеть нельзя».

Новые и старые эмоции во время знакомства Источник: kinopoisk.ru











Мультфильм затрагивает тему преданности своим идеалам при достижении целей. Героиню снова ждет испытание, связанное со сломом привычной жизни: ее вместе с лучшими подругами отправляют на трехдневные хоккейные сборы с известной командой «Огненные ястребы». Подруги девочки после летних каникул переходят в другую школу. Из-за страха остаться одной, Райли под влиянием Тревожности отдаляется от них и сближается с другими девочками — лидерами команды. Она меняет свои идеалы и привычки только для того, чтобы понравиться новой команде и стать ее частью.



Фабула нового мультфильма практически не отличается от предыдущего: Радость не справляется с новыми персонажами и противостоит им, а для решения проблемы нужно идти в подсознание. Только в этот раз герои оказываются там не случайно: новые эмоции силой запирают Страх, Радость, Зависть, Гнев и Брезгливость в банку и отправляют в «место секретов». Там они встречаются с другими секретами, которые помогают персонажам сбежать и вернуть жизнь Райли в нормальное русло.



На пути к панели управления настроением Райли эмоции видят, как сильно изменился ландшафт ее внутреннего мира: лес картошки фри и облачный город сменились горой «Крашей» и мельницей сплетен. Все воображение девочки оказалось настроено на потенциальные неудачи, потому что его захватила Тревожность.

Тревожность захватила панель управления Источник: kinopoisk.ru











Зритель видит, как тревожность может сказаться на человеке — она сформировала новое самосознание, которое повторяет: «Я никуда не гожусь». Всё идет не по плану, и Райли одолевает паническая атака, с которой эмоциям поодиночке уже не справиться.



Мультфильм, как и в первой части, показывает положительные стороны, казалось бы, негативных эмоций. Страх всегда носит парашют, Гнев не такой бессердечный, а благодаря слаженной работе Стыда и Застенчивости получается вернуть все эмоции за панель управления и сформировать новое самосознание девушки, которое подсказывает Райли, что человек порой полон противоречий.

На мультфильм в кино пришли зрителей всех возрастов Источник: Илья Большаков / NGS.RU











История раскрывает внутренние переживания, которые особенно свойственны подросткам: неуверенность в себе и будущем, безосновательные страхи, иллюзии (яркий пример — сцена с «парадом профессий», из которых Райли должна выбрать свою, хотя даже не понимает, что некоторые их них из себя представляют).



Мультфильм демонстрирует и зависимость эмоций от внешних факторов и стимуляторов. Тревожность разрастается и становится сильнее от энергетиков, а во время панической атаки похожа на героя комиксов Флеша: все вокруг замедляется, героиня оказывается парализована. В «Головоломке-2» также есть отсылки на популярные аниме-игры и мультфильмы для детей, такие как «Даша-путешественница» или «Клуб Микки Мауса».



От первой части у меня были приятные воспоминания, поэтому и к продолжению был интерес: персонифицированные эмоции не так часто встречаются на экране. Но мультфильм не оправдал большинство ожиданий. Главная проблема второй части — в отсутствии новых ходов. Он выглядит как адаптация первой части под современные реалии. Интересных сюжетных поворотов практически не было, а персонажи раскрыты слабо — как в мире людей, так и среди эмоций. Подруги главной героини, как и капитан хоккейной команды, расположения которой ищет Райли, как будто просто существовали: их предыстории есть, но на сюжет они практически не влияют.

Мультфильм оставляет приятное впечатление, но его сложно назвать шедевром Pixar, как «Душа» или «Тайна Коко». Он не исследует что-то принципиально новое, а повторяет путь первой части с теми же проблемами.

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