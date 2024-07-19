Кому айфон? Через несколько часов NGS.RU разыграет крутые подарки среди подписчиков: как их получить

iPhone 15 сам себя не выиграет! Источник: NGS.RU











19 июня редакция NGS.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала, одного из самых крупных в городе (не стесняйтесь, подписывайтесь на «НГС — новости Новосибирска» прямо сейчас). Сегодня, 19 июля, пришло время подводить итоги! В 17:00 бот проверит подписку каждого участника и рандомным образом выберет счастливчиков. Всего — 12 человек.

Подарки классные: новенький iPhone 15, Яндекс.Станция Мини, два сертификата в «Золотое яблоко» по 5000 рублей, два сертификата в «Мира Термы» (в одни руки), два сертификата в «Читай-город» и сразу пять сертификатов на Гастрокорт. Призы распределятся по порядку, то есть первому победителю в списке достанется айфон, второму — Яндекс.Станция и так далее.



Чтобы стать участником розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал NGS.RU и нажать на кнопку «Участвовать» под этим постом. Настоятельно рекомендуем пригласить друзей, вдруг им тоже улыбнется удача.

На момент публикации число участников перевалило за 28 тысяч человек. Очень волнуемся и ждем результаты!



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