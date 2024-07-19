НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

южн.

 737мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

ТЕМА ДНЯ

В полиции потолок рухнул на посетителей

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Необычные продукты из ЮВА
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Развлечения На Новосибирск надвигаются магнитные бури — они накроют город на выходных

На Новосибирск надвигаются магнитные бури — они накроют город на выходных

Уровень изменений в магнитосфере оценивается как G1

1 020
7 комментариев
Изменения в магнитосфере ожидаются 20 и 21 июля

В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируются магнитные бури. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они ожидаются 20 и 21 июля.

Как сообщается на сайте лаборатории, в субботу магнитная буря накроет город после 18:00 часов и продлится примерно до 21:00–22:00 часов. Затем магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Еще одна магнитная буря прогнозируется в первую половину дня 21 июля. Астрономическое явление начнется около 07:00 часов и завершится в районе 13:00 часов. Уровень изменений в магнитосфере оценивается как G1, то есть слабые бури.

Уровень магнитных бурь составит G1

Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут уточняла, что астрономическое явление может влиять на человека.

Риски, по словам врача, есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями.

Магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. Вместе с тем специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин сообщал, что прогнозировать сияние достаточно сложно. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали полярные сияния, их могли заметить в марте и мае.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Солнце Земля Магнитосфера
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
alek70
19 июля 2024, 10:43
Локальная магнитная буря, что то новенькое)))
Гость
19 июля 2024, 10:33
"Риски, по словам врача, есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями. Магнитные бури могут сопровождать полярные сияния." И будет всё как всегда...Накроет мерцательная аритмия...😂😂😂
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Павел,38

Ася,33

VLADIMIR,35

Наталья,47

Ирина ,25

Serg,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление