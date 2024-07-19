На Новосибирск надвигаются магнитные бури — они накроют город на выходных

Изменения в магнитосфере ожидаются 20 и 21 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируются магнитные бури. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они ожидаются 20 и 21 июля.



Как сообщается на сайте лаборатории, в субботу магнитная буря накроет город после 18:00 часов и продлится примерно до 21:00–22:00 часов. Затем магнитосфера вернется в спокойное состояние.



Еще одна магнитная буря прогнозируется в первую половину дня 21 июля. Астрономическое явление начнется около 07:00 часов и завершится в районе 13:00 часов. Уровень изменений в магнитосфере оценивается как G1, то есть слабые бури.

Уровень магнитных бурь составит G1 Источник: xras.ru











Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут уточняла, что астрономическое явление может влиять на человека.

Риски, по словам врача, есть для людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями.