«Была вспышка»: на Новосибирск ночью обрушится магнитная буря

Уровень магнитной бури оценивается как G1 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется магнитная буря. Как сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается ночью 5 июня.



По информации специалистов, примерно к 22:00 часам 4 июня магнитосфера будет в возбужденном состоянии, сама буря прогнозируется после полуночи — с 01:00 до 07:00 часов в среду, 5 июня.

В спокойное состояние магнитосфера вернется после 09:00 часов Источник: xras.ru











Уровень магнитной бури, которая ожидается в городе, оценивается как G1, то есть слабая. В спокойное состояние магнитосфера вернется после 09:00 часов.



— Действительно, есть взаимосвязь между солнечными вспышками и изменением магнитосферы, если при этом поток плазмы после вспышки направлен в сторону Земли. Обычно это несложно рассчитывается, и мы можем прогнозировать магнитные бури в той или иной степени, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.



Специалист отметил, что вспышка действительно произошла — магнитосфера может измениться. Вместе с тем прогнозировать, будут ли сопровождать астрономическое явление полярные сияния, достаточно сложно.



— Полярное сияние — это результат ряда разных условий, в том числе и атмосферных, и вот их предсказать уже будет труднее. Мы можем просто предположить, что они будут, но сможем ли их наблюдать — вот это, пожалуй, труднее предсказать, — отметил Олег Кашин.

