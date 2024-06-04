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Здоровье «Была вспышка»: на Новосибирск ночью обрушится магнитная буря

«Была вспышка»: на Новосибирск ночью обрушится магнитная буря

Изменения в магнитосфере ожидаются 5 июня

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Уровень магнитной бури оценивается как G1

В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется магнитная буря. Как сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она ожидается ночью 5 июня.

По информации специалистов, примерно к 22:00 часам 4 июня магнитосфера будет в возбужденном состоянии, сама буря прогнозируется после полуночи — с 01:00 до 07:00 часов в среду, 5 июня.

В спокойное состояние магнитосфера вернется после 09:00 часов

Уровень магнитной бури, которая ожидается в городе, оценивается как G1, то есть слабая. В спокойное состояние магнитосфера вернется после 09:00 часов.

— Действительно, есть взаимосвязь между солнечными вспышками и изменением магнитосферы, если при этом поток плазмы после вспышки направлен в сторону Земли. Обычно это несложно рассчитывается, и мы можем прогнозировать магнитные бури в той или иной степени, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Специалист отметил, что вспышка действительно произошла — магнитосфера может измениться. Вместе с тем прогнозировать, будут ли сопровождать астрономическое явление полярные сияния, достаточно сложно.

Полярное сияние — это результат ряда разных условий, в том числе и атмосферных, и вот их предсказать уже будет труднее. Мы можем просто предположить, что они будут, но сможем ли их наблюдать — вот это, пожалуй, труднее предсказать, — отметил Олег Кашин.

С начала 2024 года жители Новосибирской области несколько раз могли наблюдать полярные сияния. В частности, они были видны в регионе в марте и мае. В середине мая астрофотограф из Новосибирска записал на видео космическое явление — публикуем кадры.

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