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Развлечения «Прибежала истерзанная домой»: актриса Мария Шумакова поймала паническую атаку на концерте Zoloto

«Прибежала истерзанная домой»: актриса Мария Шумакова поймала паническую атаку на концерте Zoloto

После того как сибирячка вернулась домой к родным, ей стало намного лучше

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27 комментариев
Мария отметила, что борется с паническими атаками, в том числе справляться с ними ей помогает семья

Новосибирская актриса Мария Шумакова поймала паническую атаку на концерте группы Zoloto. Об этом звезда сериала «Сладкая жизнь» написала в своем телеграм-канале.

— Вчера поймала сильную паническую атаку, я склонна к ним с детства, а после родов все усилилось, работаю над этим. Случилось это на концерте, прибежала истерзанная домой и как же дома хорошо. Как тепло со своими, очень важен человеку крепкий тыл, — написала актриса в телеграм-канале.

В посте Мария не написала на каком мероприятии у нее произошла паническая атака, но в комментариях ответила, что вчера была на концерте своей любимой группы Zoloto.

Мария Шумакова стала мамой 3 месяца назад, сейчас она активно следит за своей фигурой, занимается йогой. Недавно она опубликовала первое пляжное фото после беременности, звезда уверяет, что лишние килограммы не делают ее несчастной.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети. Подписчикам она рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так, Шумакова рассказала, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, которая в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

Кстати, на роды она заложила примерно 600–800 тысяч рублей.

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Актриса Паническая атака Мария Шумакова Концерт
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Комментарии
27
Прохор Петрович
5 июля 2024, 15:47
Ммм, какая тема для нас простых обывателей. Поймала че то там и кто такая эта Маша?
Фродо Бэггинс
5 июля 2024, 15:50
«качало нон-стоп на эмоциональном шторме» психическая какой то бабский новояз. а вообще - бабы часто выдумывают себе вымышлшенные болезни. более того - бабье заимсвует симтоматику друг у другк
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