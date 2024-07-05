«Прибежала истерзанная домой»: актриса Мария Шумакова поймала паническую атаку на концерте Zoloto

Мария отметила, что борется с паническими атаками, в том числе справляться с ними ей помогает семья Источник: телеграм-канал Марии Шумаковой, Евгений Глинчикова / NGS.RU











Новосибирская актриса Мария Шумакова поймала паническую атаку на концерте группы Zoloto. Об этом звезда сериала «Сладкая жизнь» написала в своем телеграм-канале.



— Вчера поймала сильную паническую атаку, я склонна к ним с детства, а после родов все усилилось, работаю над этим. Случилось это на концерте, прибежала истерзанная домой и как же дома хорошо. Как тепло со своими, очень важен человеку крепкий тыл, — написала актриса в телеграм-канале.

В посте Мария не написала на каком мероприятии у нее произошла паническая атака, но в комментариях ответила, что вчера была на концерте своей любимой группы Zoloto.

Мария Шумакова стала мамой 3 месяца назад, сейчас она активно следит за своей фигурой, занимается йогой. Недавно она опубликовала первое пляжное фото после беременности, звезда уверяет, что лишние килограммы не делают ее несчастной.

Во время беременности Шумакова активно вела социальные сети. Подписчикам она рассказывала о том, что с ней происходит, что она чувствует и о чем переживает. Актриса снимала юмористические видео, общалась с подписчиками, иногда просила совет. Так, Шумакова рассказала, что ее «качало нон-стоп на эмоциональном шторме», а потом сообщила, что беременность открыла для нее смысл фразы dolce far niente, которая в переводе с итальянского означает «сладкое ничегонеделание».

Кстати, на роды она заложила примерно 600–800 тысяч рублей.