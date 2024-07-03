Красотку Агату Муцениеце зарыли в песок на Кипре — видео, как она рычит и выбирается

Актрисе понравился пляж Источник: agataagata / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Агату Муцениеце, которая улетела на Кипр, дети закопали в песке на местном пляже. Видео, как актриса из него вылезает и рычит, она опубликовала на своей странице Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).



В посте Агата отметила кипрский отель. Кадры с отдыха знаменитость подписала следующим образом:



— Какой классный пляж здесь. Ну, а свинья везде грязь найдет.

Вылезая из песка, звезда будто изображала зомби Источник: agataagata / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Кроме Муцениеце, в ролик попали ее дети. Встав из песка, она обратилась к сыну.



— Тима, ты следующий! — сказала Агата в то время, как ее дочь вела съемку.



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Агата Муцениеце показала ужасающий грим со съемок — надутые губы и заплывший глаз. Недавно в прокат вышел новый фильм с актрисой «Тур с Иванушками» (16+).