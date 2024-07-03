НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

ю-в.

 740мм 49%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Режим повышенной готовности из-за размытой дороги

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Развлечения Красотку Агату Муцениеце зарыли в песок на Кипре — видео, как она рычит и выбирается

Красотку Агату Муцениеце зарыли в песок на Кипре — видео, как она рычит и выбирается

Актриса отдыхает вместе с детьми

653
5 комментариев
Актрисе понравился пляж

Агату Муцениеце, которая улетела на Кипр, дети закопали в песке на местном пляже. Видео, как актриса из него вылезает и рычит, она опубликовала на своей странице Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

В посте Агата отметила кипрский отель. Кадры с отдыха знаменитость подписала следующим образом:

— Какой классный пляж здесь. Ну, а свинья везде грязь найдет.

Вылезая из песка, звезда будто изображала зомби

Кроме Муцениеце, в ролик попали ее дети. Встав из песка, она обратилась к сыну.

— Тима, ты следующий! — сказала Агата в то время, как ее дочь вела съемку.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Агата Муцениеце показала ужасающий грим со съемок — надутые губы и заплывший глаз. Недавно в прокат вышел новый фильм с актрисой «Тур с Иванушками» (16+).

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Агата Муцениеце Шоу-бизнес Кипр Отдых Путешествия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
3 июля 2024, 18:22
А я купил в ленте набор зелени, редиску, яйца С0, остальное на окрошку дома все есть. Скоро схожу заберу заказ на вайлдберрис.
Гость
3 июля 2024, 18:29
Здесь было много никчемных, нелепых, ни пришей рукав "новостей". Эта статья - апогей мастерства
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Евген83,  40

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление