«Наконец-то ни одной морщинки»: Агата Муцениеце показала ужасающий грим со съемок — надутые губы и заплывший глаз

Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера из Новосибирска Павла Прилучного, показала поклонникам свой ужасающий грим со съемок фильма «Тур с Иванушками» (12+).
На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) знаменитость опубликовала шуточный ролик, в котором у нее заплывший глаз и огромные губы.
— Наконец-то у меня ни одной морщинки, да? — под видео обратилась Муцениеце к коллеге по цеху, актрисе Ольге Сухаревой.
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Ранее Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за премьеры нового фильма с «Иванушками» — она исполняет роль полицейской, отправившейся в отрыв-путешествие по югу страны. До этого актриса поделилась кадрами со спектакля «Абсолютно другая Нага», где также появилась в главной роли.
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