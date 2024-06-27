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Развлечения «Наконец-то ни одной морщинки»: Агата Муцениеце показала ужасающий грим со съемок — надутые губы и заплывший глаз

«Наконец-то ни одной морщинки»: Агата Муцениеце показала ужасающий грим со съемок — надутые губы и заплывший глаз

Недавно в прокат вышел новый фильм с Агатой

832
7 комментариев
Знаменитость предстала в необычном образе

Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера из Новосибирска Павла Прилучного, показала поклонникам свой ужасающий грим со съемок фильма «Тур с Иванушками» (12+).

На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) знаменитость опубликовала шуточный ролик, в котором у нее заплывший глаз и огромные губы.

— Наконец-то у меня ни одной морщинки, да? — под видео обратилась Муцениеце к коллеге по цеху, актрисе Ольге Сухаревой.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Ранее Агата Муцениеце поделилась переживаниями из-за премьеры нового фильма с «Иванушками» — она исполняет роль полицейской, отправившейся в отрыв-путешествие по югу страны. До этого актриса поделилась кадрами со спектакля «Абсолютно другая Нага», где также появилась в главной роли.

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Агата Муцениеце Актеры Новосибирск Павел Прилучный Шоу-бизнес
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Комментарии
8
5050
27 июня 2024, 12:56
С рюмочной вышла?
Жаба Васильевна
27 июня 2024, 12:59
Ей это к лицу.
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