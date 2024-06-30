Мужчины — в смокингах, а дамы — в бальных платьях: рассматриваем шикарные наряды новосибирцев на набережной
Сегодня в городе +28 градусов, но это не помешало горожанам красиво одеться на праздник
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В Новосибирске в День города, 30 июня, На Михайловской набережной горожане массово станцевали вальс. Некоторые пришли в бальных платьях и смокингах, несмотря на жару в +28 градусов. Перед началом танца всем показали, что именно нужно делать. Корреспондент НГС Стас Соколов снял на видео танцы и сфотографировал женщин и мужчин в шикарных нарядах.
Перед танцами жителям рассказали, что нужно делать
Источник: Стас Сколов/ NGS.RU
Как передает корреспондент НГС, из-за того, что женщин оказалось больше, ведущая сказала участникам: «кто справа, тот и дама».
Танцевали и маленькие девочки
Источник: Стас Сколов/ NGS.RU
Сегодня в Новосибирске проходит много мероприятий в четь Дня города. НГС собирает все самое интересное в одном онлайне.