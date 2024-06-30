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Развлечения День города 2024 года Мужчины — в смокингах, а дамы — в бальных платьях: рассматриваем шикарные наряды новосибирцев на набережной

Мужчины — в смокингах, а дамы — в бальных платьях: рассматриваем шикарные наряды новосибирцев на набережной

Сегодня в городе +28 градусов, но это не помешало горожанам красиво одеться на праздник

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1 комментарий
Все танцующие были в белых перчатках

В Новосибирске в День города, 30 июня, На Михайловской набережной горожане массово станцевали вальс. Некоторые пришли в бальных платьях и смокингах, несмотря на жару в +28 градусов. Перед началом танца всем показали, что именно нужно делать. Корреспондент НГС Стас Соколов снял на видео танцы и сфотографировал женщин и мужчин в шикарных нарядах.

Мужчин на всех не хватило
Участвовали новосибирцы разных возрастов
Перед танцами жителям рассказали, что нужно делать

Как передает корреспондент НГС, из-за того, что женщин оказалось больше, ведущая сказала участникам: «кто справа, тот и дама».

Танцевали и маленькие девочки
Мужчины пришли в смокингах
До сегодняшнего дня в разных частях города проходила подготовка и новосибирцев бесплатно учили вальсу
У танцующих были зрители
Помогали с танцами новосибирцам организаторы
После выступления некоторые решили сделать фотографии

Сегодня в Новосибирске проходит много мероприятий в четь Дня города. НГС собирает все самое интересное в одном онлайне.

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Вальс Набережная Новосибирск Танцы
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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 16:18
шо ? опять ? Это бал господа ? )))))))))))))))))))))))
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