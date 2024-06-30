Мужчины — в смокингах, а дамы — в бальных платьях: рассматриваем шикарные наряды новосибирцев на набережной

В Новосибирске в День города, 30 июня, На Михайловской набережной горожане массово станцевали вальс. Некоторые пришли в бальных платьях и смокингах, несмотря на жару в +28 градусов. Перед началом танца всем показали, что именно нужно делать. Корреспондент НГС Стас Соколов снял на видео танцы и сфотографировал женщин и мужчин в шикарных нарядах.