«У мужчин пропадает потенция»: финалистка «Битвы экстрасенсов» — о том, как определить, был ли любовный приворот

Сибирячка рассказала, как определить приворот Источник: Елена Голунова / YouTube











Об опасности приворотов и их последствиях рассказала новосибирская ведьма Елена Голунова. Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» в котором объяснила, будет ли у человека счастье, если использовать магическую практику в любовных делах. Также экстрасенс поделилась инструкцией, как определить подходит ли вам человек.



По словам Голуновой, любое магическое воздействие на личную жизнь будет иметь последствия. Как отметила экстрасенс, неудачи от приворота будут следовать не только за вами, но и за вашим последующим поколением.



— Когда вы сделали приворот, вы заставили человека быть с вами путем магии. Будут болеть ваши дети, часто при привороте у мужчин пропадает потенция, у вас могут уходить финансы, начинают умирать ваши родные близкие — это те последствия, которые имеет приворот. Об этих последствиях никто не рассказывает, об этом все умалчивают. Все эти последствия на всю вашу жизнь, но и отражается на жизни ваших поколений, — отметила ведьма.



Также Голунова рассказала, как определить, сделан ли на человека приворот. По словам ведьмы, когда на возлюбленного сделано магическое воздействие, его поведение изменится и появятся нехарактерные для него привычки.



— Как определить приворот, идем по конкретике — ваш мужчина стал зомби. Вы ему что-то говорите, он вас не слышит, смотря на вас, он вас не видит. Но такое явление достаточно редкое, это уже финальная стадия. Все начинается с мелочей, вы без причины начинаете раздражать мужчину, и тут я не говорю о постоянных бухтеньях, он придирается к тому, на что раньше не обращал внимании. В интиме сразу ничего не получается. Все это побочные эффекты, — объяснила Голунова.



Помимо этого, экстрасенс поделилась способом, как определить подходит ли вам мужчина.



— Есть люди, которые не могут встретить свою судьбу, какие есть варианты. Во-первых, вы всегда за помощью можете обратиться к ушедшим из жизни, они помогут определить подходит ли вам человек. Рассказываете покойному родственнику, что встретили мужчину, спрашиваете есть ли от него опасность или гниль, просите, если есть, пусть это вылезет сразу. Вы спровоцируете элемент — если он наркоман, то уколется, если скандалист, поскандалит, игроман играть побежит. И это вы узнаете до ЗАГСа, — рассказала Голунова.

