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Развлечения «Копите деньги, когда их нет»: зачем финалистка «Битвы экстрасенсов» советует завести дома белый конверт

«Копите деньги, когда их нет»: зачем финалистка «Битвы экстрасенсов» советует завести дома белый конверт

Как отметила Голунова, в доме важно держать наличные

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Сибирячка отметила, что нельзя делиться своими планами

Новосибирская ведьма и финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова, дала советы, как притянуть деньги. Ясновидящая опубликовала подкаст, в котором поделилась инструкцией по привлечению денежных потоков.

По словам Голуновой, чтобы у человека были деньги, в доме всегда надо держать наличные. Так человек окружает себя не «электронными» а реальными финансами.

— Многие люди говорят, что у них нет лишних денег, чтобы копить. Копить деньги надо тогда, когда у вас их нет, а не тогда, когда они появились. В доме нужно иметь либо белый конверт без надписей или же какую-то шкатулку, куда вы будете складывать деньги. В этот сундучок или конверт вы можете заглядывать в двух случаях: чтобы пересчитать эти деньги или обменять их на более крупную купюру, к примеру, на пятитысячную. В остальных случаях вы должны сделать себе установку, что этих денег как бы нет — объяснила ведьма.

Также Голунова рассказала, как защитить свои финансовые потоки от завистников. По ее словам, человеку ни в коем случае рассказывать о своих доходах знакомым.

— Финансовые помехи складываются в первую очередь не от магических воздействий, а от нашего длинного языка. Как только человек начинает рассказывать, как у него все хорошо, так у него начинаются материальные проблемы. Обратите внимание, как живут нытики. Когда спрашиваешь, как они живут, они начинают жаловаться. При этом ездят на курорты, недвижимость покупают. Вот так надо, — объяснила экстрасенс.

Также сибирячка отметила, что людям нельзя рассказывать о своих планах, иначе с большой вероятностью они не сбудутся. По ее словам, планировать какие-то события или мероприятия можно, но не стоит ими делиться.

Ранее Елена Глунова рассказала об опасности приворотов и страшных случаях из собственной практики.

ПО ТЕМЕ
Елена Голунова Битва экстрасенсов Новосибирск Деньги
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