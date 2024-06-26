«Все знают, что должен педагог, но единицы — какая у него зарплата»: танцующую на пилоне воспитательницу затравили в Сети

31-летняя воспитательница из алтайского города Рубцовска попала в скандал из-за увлечения танцами на пилоне — pole dance. Ольга Лебедева уверяет: ее откровенные фото слила в крупный городской паблик коллега, с которой давно тянулся конфликт. После этого Ольгу затравили в Сети. Чтобы отстоять свою правду, она даже съездила на громкое шоу с Александром Гордоном, где прямо заявила, что не имеет никакого отношения к стриптизу.
Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают, как складывается судьба педагога после лавины ненависти и планирует ли она бросать танцы, которые вызвали негодование у многих россиян.
Любит детей и pole dance
Ольга рассказывает, что всегда хотела работать с маленькими детьми. Поэтому после школы пошла в педколледж, а затем сразу устроилась в детский сад. Тогда ей был 21 год.
— Я там практику четыре года проходила, меня все знали, поэтому после выпуска в этот детсад и пошла. Ни с руководством, ни с воспитателями, ни с родителями никогда проблем не было, — говорит Ольга.
По ее словам, на работе все знали о ее увлечении — pole dance.
— Помню, меня привлекали танцы на пилоне, а хореографией занималась с детства. Потом выучилась, устроилась на работу, вышла замуж, родила ребенка. Лет до 25 думала, что на пилон уже поздно идти, тяжело. Но после развода в один момент записалась.
Поначалу, вспоминает Ольга, занятия проходили очень тяжело: «Падала с пилона много раз, разбивала себе бока и всё, что только можно». Но не сдавалась. Говорит, что очень хотела получить результат. И нелестные комментарии окружающих об увлечении не останавливали ее.
— Каждый относился в меру своего воспитания. Кто-то говорил, что это красиво, кто-то — что сложно, мол, нужны сильные руки и спина. Кто-то, что это неприемлемо для педагога. Не те практики, которыми должен воспитатель даже в свободное время заниматься. Ну у всех разное мнение, я понимаю. Но прям осуждения я не ощущала и бросать пилон не думала.
Ольга свое хобби аморальным не считает. И спокойно разделяет профессиональное и личное.
— Я ничего детям никогда не показывала. Они моих танцев не видели. На работе дресс-код: никаких открытых плеч, животов. Если татуировки есть — закрыть. Я всегда соблюдала правила касательно внешности и обязанности, которые прописаны. Родители, которые у меня в соцсетях добавлены, — да, видели, что я танцую. Но они знают, как я детей люблю, а они — меня. Поэтому мамы и папы, именно мои, нормально воспринимают то, чем я занимаюсь после работы.
«Я сильно не переживала, если честно»
Недавно Ольга Лебедева, сама того не зная, прославилась в соцсетях благодаря откровенным кадрам. Воспитательница утверждает, что их слила недоброжелательница — коллега по работе.
— Это были снимки с фотосессии. Было несколько кадров с Мариной — еще одной воспитательницей — и два со мной. Выставили всё в один пост и писали именно про нее, а не про меня. И только потом люди стали комментировать, что это два разных человека.
По словам педагога, фото она удалила со своей страницы еще за год до этого. Ольга считает, что кто–то их сохранил и выложил спустя время. Зачем это нужно анониму, воспитательница не понимает.
— Среди моих публикаций вообще этих фото не было. Они были в сторис, то есть исчезли через сутки. Их кто-то себе скопировал. Потому что я на тот момент свою страницу почистила. Там таких снимков не было и быть не могло.
Увидев публикацию в крупном рубцовском паблике во «ВКонтакте», Ольга не просила администратора группы удалить запись.
— Я сильно не переживала, если честно. Ну выложили и выложили. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Не было такого, что я в слезах сидела и думала: «Вот бы удалили мои фотографии».
Пикантные снимки молодой воспитательницы разлетелись по интернету быстро. Инцидентом заинтересовались как региональные, так и федеральные издания. Женщину обвиняли в занятии стриптизом.
— Естественно, реакция руководства сада была нехорошая. Но они знали, что я всё удалила. Еще тогда я сделала для себя вывод, что подобное лучше не выкладывать. Если бы было что-то новое, можно было бы предметно разговаривать. А тут что уже сделаешь?
Лебедева говорит, что после шквала хейта в соцсетях ей не предлагали уволиться из детского сада. А некоторые незнакомцы из Сети и вовсе писали слова поддержки.
— Многие отправляли в личку хорошие отзывы о моем хобби, поэтому всегда будет мнение за. А что касается критики — сколько людей, столько и точек зрения. Я свою никому не навязываю. И негативные отклики абсолютно нормально воспринимаю.
«Подумала, это какие-то приколы»
Чтобы высказать свою точку зрения на федеральном уровне, Ольга согласилась на участие в шоу на Первом канале «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской.
— Мне поступило предложение от редакторов. Но я, честно скажу, сначала не поверила и отказалась. Подумала, что, может быть, на фоне всего это какие-то приколы. Но потом у меня спросили номера родителей моих воспитанников, чтобы кто-то мог приехать, меня поддержать. Тогда я поняла, что всё по-настоящему. Еще я до последнего была уверена, что сторона, которая меня обвинила, тоже прилетит в Москву. Но в итоге мне сообщили, что она отказалась от участия.
В столицу Ольга прилетела с мамой одного из своих подопечных и подругой. Им оплатили билеты туда-обратно и гостиницу на один день.
— Нас привезли на съемочную площадку, мы подготовились. Всё очень быстро прошло. Ведущие хорошие на самом деле, просто каждый делает свою работу.
Лебедева говорит, что после выхода шоу на федеральном ТВ обвинения в стриптизе в ее сторону прекратились. На программе 31-летняя воспитательница упомянула, что в Рубцовске нет ни одного стриптиз-клуба. А если бы были, она бы туда не устроилась.
В передаче также обратились к заведующей детсадом.
Она считает, что педагог сама решает, чем заниматься на досуге.
— В отношении Ольги Андреевны никаких жалоб не поступало. Естественно, меня тоже не совсем устраивает ее занятие, но тем не менее я понимаю, если это на работу никак не влияет, то, что она делает в свое свободное время, меня не касается.
После громкой истории с пилоном Ольга не планирует бросать свое хобби. Даже наоборот — хочет уволиться из детсада и уйти в фитнес-индустрию.
— Я свою работу очень люблю. Сейчас в отпуске и по детям сильно скучаю. Но сфера фитнеса меня затянула. Одно обучение я уже прошла, сейчас идет другое. Но я думаю, поработаю еще примерно год, а потом видно будет. Родители просят остаться до выпуска их детей.
Ольга говорит, еще одна причина, по которой она хочет уйти из педагогики, — маленькая зарплата в детском саду.
Судя по комментариям, у нас все знают, что должен делать педагог, но единицы — какая у него зарплата.