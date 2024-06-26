«Все знают, что должен педагог, но единицы — какая у него зарплата»: танцующую на пилоне воспитательницу затравили в Сети

В 25 лет Ольга пришла в pol dance Источник: соцсети Ольги Лебедевой











31-летняя воспитательница из алтайского города Рубцовска попала в скандал из-за увлечения танцами на пилоне — pole dance. Ольга Лебедева уверяет: ее откровенные фото слила в крупный городской паблик коллега, с которой давно тянулся конфликт. После этого Ольгу затравили в Сети. Чтобы отстоять свою правду, она даже съездила на громкое шоу с Александром Гордоном, где прямо заявила, что не имеет никакого отношения к стриптизу.



Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают, как складывается судьба педагога после лавины ненависти и планирует ли она бросать танцы, которые вызвали негодование у многих россиян.



Любит детей и pole dance

Ольга рассказывает, что всегда хотела работать с маленькими детьми. Поэтому после школы пошла в педколледж, а затем сразу устроилась в детский сад. Тогда ей был 21 год.

— Я там практику четыре года проходила, меня все знали, поэтому после выпуска в этот детсад и пошла. Ни с руководством, ни с воспитателями, ни с родителями никогда проблем не было, — говорит Ольга.



По ее словам, на работе все знали о ее увлечении — pole dance.



— Помню, меня привлекали танцы на пилоне, а хореографией занималась с детства. Потом выучилась, устроилась на работу, вышла замуж, родила ребенка. Лет до 25 думала, что на пилон уже поздно идти, тяжело. Но после развода в один момент записалась.



Рубцовчанка давно увлекается не только танцами, но и фитнесом Источник: соцсети Ольги Лебедевой











Поначалу, вспоминает Ольга, занятия проходили очень тяжело: «Падала с пилона много раз, разбивала себе бока и всё, что только можно». Но не сдавалась. Говорит, что очень хотела получить результат. И нелестные комментарии окружающих об увлечении не останавливали ее.



— Каждый относился в меру своего воспитания. Кто-то говорил, что это красиво, кто-то — что сложно, мол, нужны сильные руки и спина. Кто-то, что это неприемлемо для педагога. Не те практики, которыми должен воспитатель даже в свободное время заниматься. Ну у всех разное мнение, я понимаю. Но прям осуждения я не ощущала и бросать пилон не думала.



Ольга свое хобби аморальным не считает. И спокойно разделяет профессиональное и личное.



Воспитательница уверена: ее фото в Сеть слила недоброжелательница Источник: соцсети Ольги Лебедевой











— Я ничего детям никогда не показывала. Они моих танцев не видели. На работе дресс-код: никаких открытых плеч, животов. Если татуировки есть — закрыть. Я всегда соблюдала правила касательно внешности и обязанности, которые прописаны. Родители, которые у меня в соцсетях добавлены, — да, видели, что я танцую. Но они знают, как я детей люблю, а они — меня. Поэтому мамы и папы, именно мои, нормально воспринимают то, чем я занимаюсь после работы.



«Я сильно не переживала, если честно»

Недавно Ольга Лебедева, сама того не зная, прославилась в соцсетях благодаря откровенным кадрам. Воспитательница утверждает, что их слила недоброжелательница — коллега по работе.

— Это были снимки с фотосессии. Было несколько кадров с Мариной — еще одной воспитательницей — и два со мной. Выставили всё в один пост и писали именно про нее, а не про меня. И только потом люди стали комментировать, что это два разных человека.



Комментаторы обвинили педагога в занятии стриптизом Источник: соцсети Ольги Лебедевой











По словам педагога, фото она удалила со своей страницы еще за год до этого. Ольга считает, что кто–то их сохранил и выложил спустя время. Зачем это нужно анониму, воспитательница не понимает.



— Среди моих публикаций вообще этих фото не было. Они были в сторис, то есть исчезли через сутки. Их кто-то себе скопировал. Потому что я на тот момент свою страницу почистила. Там таких снимков не было и быть не могло.



Увидев публикацию в крупном рубцовском паблике во «ВКонтакте», Ольга не просила администратора группы удалить запись.



О случившемся воспитательница, по ее признанию, не сильно переживала Источник: соцсети Ольги Лебедевой











— Я сильно не переживала, если честно. Ну выложили и выложили. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Не было такого, что я в слезах сидела и думала: «Вот бы удалили мои фотографии».



Пикантные снимки молодой воспитательницы разлетелись по интернету быстро. Инцидентом заинтересовались как региональные, так и федеральные издания. Женщину обвиняли в занятии стриптизом.



— Естественно, реакция руководства сада была нехорошая. Но они знали, что я всё удалила. Еще тогда я сделала для себя вывод, что подобное лучше не выкладывать. Если бы было что-то новое, можно было бы предметно разговаривать. А тут что уже сделаешь?



В будущем Ольга планирует уйти из сферы образования: ее увлек фитнес Источник: соцсети Ольги Лебедевой











Лебедева говорит, что после шквала хейта в соцсетях ей не предлагали уволиться из детского сада. А некоторые незнакомцы из Сети и вовсе писали слова поддержки.



— Многие отправляли в личку хорошие отзывы о моем хобби, поэтому всегда будет мнение за. А что касается критики — сколько людей, столько и точек зрения. Я свою никому не навязываю. И негативные отклики абсолютно нормально воспринимаю.



«Подумала, это какие-то приколы»

Чтобы высказать свою точку зрения на федеральном уровне, Ольга согласилась на участие в шоу на Первом канале «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской.

По словам Ольги, ее не просили уволиться после инцидента с фотографиями Источник: соцсети Ольги Лебедевой











— Мне поступило предложение от редакторов. Но я, честно скажу, сначала не поверила и отказалась. Подумала, что, может быть, на фоне всего это какие-то приколы. Но потом у меня спросили номера родителей моих воспитанников, чтобы кто-то мог приехать, меня поддержать. Тогда я поняла, что всё по-настоящему. Еще я до последнего была уверена, что сторона, которая меня обвинила, тоже прилетит в Москву. Но в итоге мне сообщили, что она отказалась от участия.



В столицу Ольга прилетела с мамой одного из своих подопечных и подругой. Им оплатили билеты туда-обратно и гостиницу на один день.



— Нас привезли на съемочную площадку, мы подготовились. Всё очень быстро прошло. Ведущие хорошие на самом деле, просто каждый делает свою работу.

Даже после хейта в интернете Лебедева не бросила танцы на пилоне Источник: соцсети Ольги Лебедевой











Лебедева говорит, что после выхода шоу на федеральном ТВ обвинения в стриптизе в ее сторону прекратились. На программе 31-летняя воспитательница упомянула, что в Рубцовске нет ни одного стриптиз-клуба. А если бы были, она бы туда не устроилась.



В передаче также обратились к заведующей детсадом.



Она считает, что педагог сама решает, чем заниматься на досуге.



— В отношении Ольги Андреевны никаких жалоб не поступало. Естественно, меня тоже не совсем устраивает ее занятие, но тем не менее я понимаю, если это на работу никак не влияет, то, что она делает в свое свободное время, меня не касается.



После громкой истории с пилоном Ольга не планирует бросать свое хобби. Даже наоборот — хочет уволиться из детсада и уйти в фитнес-индустрию.

На программе «Мужское/Женское» Ольга заявила, что никогда бы не устроилась в стрип-клуб Источник: соцсети Ольги Лебедевой











— Я свою работу очень люблю. Сейчас в отпуске и по детям сильно скучаю. Но сфера фитнеса меня затянула. Одно обучение я уже прошла, сейчас идет другое. Но я думаю, поработаю еще примерно год, а потом видно будет. Родители просят остаться до выпуска их детей.



Ольга говорит, еще одна причина, по которой она хочет уйти из педагогики, — маленькая зарплата в детском саду.

