Да что с вами не так? Самые невыносимые знаки зодиака — посмотрите, что о вас думают другие

От представителей некоторых знаков зодиака стоит держаться подальше. Думаете, это не про вас? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Как хорошо, когда все отвратительные черты своего характера можно списать на то, что ты Козел. Стоп, такого знака зодиака точно не существует. Зато обо всех остальных можно рассказать такого, что диву даешься, как таких людей вообще земля носит. Мы решили узнать, какие неприятные особенности водятся за Овнами, Стрельцами, Девами и прочими. И поняли, что с представителями некоторых знаков зодиака лишний раз лучше не встречаться. Думаете, вы чистый ангел? А вот сейчас и проверим. В нашем рейтинге невыносимости. Начнем с более-менее приятных.



12-е место. Близнецы

На самом последнем месте рейтинга оказываются Близнецы — это не простой знак зодиака. Это бесконечно меняющиеся личности, которых никак нельзя предсказать. Вечные поиски новых острых ощущений, каждый день смена желаний и настроения — держитесь крепче, если решили связаться с Близнецами. Они часто переключаются от душевных терзаний к апатии, а могут и вовсе перейти на агрессию.

Этот непоседливый знак зодиака успевает примерить на себя чуть ли не все существующие маски, пока вы пытаетесь усмирить их бурю. Уследить за Близнецами — всё равно что ловить призрака. Они двигаются быстро, спонтанно, меняя решения как перчатки. Вот и выходит, что Близнецов можно только принимать такими, какие они есть — вечно меняющимися, непостоянными, непредсказуемыми. Остается только набраться терпения и ни в коем случае не пытаться их поменять.

11-е место. Телец

С Тельцами всё предельно понятно: они даже не станут пытаться терпеть тех, кому сами не симпатизируют. Этот знак легко избавит себя от общества неприятных ему людей. К «своим» Тельцы проявляют куда больше лояльности, но часто требуют того же взамен. Если вы входите в близкий круг Тельца, вам остается только спокойно следовать его указаниям и наставлениям.



Некоторые Тельцы могут быть очень токсичны в финансовых вопросах. Занять Тельцу тысячу рублей и потом попытаться вернуть долг — это то же самое, что игра с огнем. Телец будет на ходу придумывать оправдания или возвращать лишь малую часть. Ведь для него дело не в самой сумме, которую он запросто сможет отдать. Просто так проявляется его колкая натура.



10-е место. Весы

Весы — это тот самый знак, который в прямом смысле мечется между плюсами и минусами. В одну минуту они достаточно позитивны и вроде бы счастливы, а в следующий миг становятся холодными как лед. И безусловно, это отражается на тех, кто оказывается рядом с ними. Весы могут сами пойти вам навстречу, сказать приятные слова, при этом нудно жаловаться, что их никто не понимает, и просто в конце концов скажут вам оставить их в покое.



С одной стороны, может показаться, что они как будто специально испытывают на прочность психику окружающих. Но с другой — не реагировать на их страдания и жалобы тоже невозможно. Стоит лишь попытаться выразить раздражение их поведением, и вас тут же записывают в список «бесчувственных сухарей», которые не способны понять их тонкую натуру.



9-е место. Козерог

Несмотря на то, что Козероги сами по себе спокойны и трудолюбивы, им действительно непросто находить общий язык с окружающими людьми. Они слишком упрямы и до последнего будут отстаивать свою позицию. Поэтому Козерогам, как правило, проще выбирать себе друзей с похожим характером. Им проще взаимодействовать с теми, кто разделяет их мнение и позицию.



Козероги отличаются высокой критичностью и требовательностью — угодить им бывает весьма непросто. Они могут казаться грубыми, требовательными и эмоционально закрытыми, но это не потому, что они злые, а потому что они хотят, чтобы всё было идеально.



8-е место. Водолей

Одна из характерных особенностей Водолеев — стремление казаться экспертами во всех сферах. И если окружающие вдруг усомнятся в их компетентности, они тут же начнут яростно обороняться, порой переходя все границы вежливости. Грубость раздраженного Водолея может доходить до крайностей.

Причем представители этого знака зодиака не всегда задумываются о последствиях своих действий. Их редко заботит то, как их слова и поступки отразятся на окружающих, следуя исключительно своим порывам и желаниям. При встрече с таким Водолеем лучше соблюдать осторожность и не втягиваться в их эмоциональные качели.

7-е место: Стрелец

Этот знак излучает энергичность, но вместе с тем и определенную неуравновешенность. Стрельцов нередко можно назвать взбудораженными и раздражительными, склонными к импульсивности. Эти качества могут ставить под угрозу как и самих Стрельцов, так и их близких.



Представители этого знака зодиака часто бестактны и нетерпеливы, не всегда заботятся о том, как их слова и действия отразятся на окружающих. Они говорят всё, что думают. Неудивительно, что в обществе их порой считают неудобными. Стрельцы болезненно реагируют на невыполненные обещания или необдуманные поступки. Они категорически не выносят фальши и предпочитают, чтобы им всегда говорили только правду.

6-е место. Дева

Девы обычно не отличаются чрезмерной эмоциональностью. Напротив, они проявляют уверенность в себе и склонны к рациональному взгляду на вещи. Однако эта самоуверенность порой выливается в постоянную критику окружающих, постоянное желание давать непрошеные советы. И все эти особенности могут оказывать на людей токсичное воздействие. Кроме того, Дев отличает склонность к ревности. Если они влюблены, то будут ревновать партнера к каждому столбу. Поэтому многим кажется, что общение с Девами может представлять серьезную опасность.

Зато Девы спокойны, не выносят шума, суеты и беспорядка, предпочитают более упорядоченную обстановку. Для окружающих это скорее плюс, чем минус.



5-е место. Рыбы

Пятерку лидеров нашего антирейтинга открывают Рыбы. На первый взгляд они могут показаться безобидными, но на самом деле это весьма хитрые манипуляторы. Несмотря на свою неуверенность и склонность к рефлексии, они способны весьма эффективно отравлять жизнь окружающим своим ядом.



Вызывая у людей жалость и сочувствие, Рыбы будут без сожаления использовать их в своих целях. Войдя в доверие, этот знак зодиака и вовсе может «сесть на шею», избавиться от которых потом будет очень непросто. Рыбы обладают хорошей интуицией и очень легко «читают» людей, именно это помогает им совершать свои коварные планы.



4-е место. Лев

Львы, без сомнения, являются одним из самых ярких и притягательных знаков зодиака. К ним буквально тянет всех окружающих, но именно это порой и становится причиной их «невыносимости» для других. Львы склонны к нарциссизму и чрезмерному самолюбованию. Им постоянно требуется поклонение и признание их превосходства. Они нередко пытаются навязывать свое мнение окружающим, подстраивая их под себя. При этом они несговорчивы, легко раздражаются и впадают в гнев даже из-за пустяков, если кто-то им не нравится.

Понимание, сочувствие и поддержка — эти качества явно не являются сильной стороной Львов. Они искренне считают себя лучше всех. И этот нарциссизм зачастую превращает Львов в «клоунов» в глазах окружающих, но при этом они абсолютно не способны воспринимать даже малейшую насмешку в свой адрес. Увы, Львы редко идут на компромиссы. Пожалуй, единственное, что может немного сэкономить ваши нервы, — это попытка отнестись к ним с иронией. Но и это вряд ли сработает надолго — рано или поздно вы просто не выдержите и сорветесь.

3-е место. Скорпион

Скорпион — один из самых сложных и непонятных знаков. Их можно охарактеризовать как настоящих диктаторов, отличающихся упрямством и злопамятностью. При этом Скорпионы вовсе не скрывают свои негативные качества, а зачастую даже гордятся ими, считая их своими достоинствами.

Представители этого знака привыкли использовать окружающих людей в своих целях, они жаждут доминировать, контролировать и подчинять других. При этом сами Скорпионы категорически не выносят, когда кто-то пытается управлять ими. Скорпионы так же ревнивы, как и Девы, — они моментально впадают в ярость, если чувствуют, что партнер уделяет внимание кому-то еще, стремясь обладать этим человеком полностью. Они запросто захотят прокатить вас на эмоциональных качелях. От первой строчки в нашем антирейтинге Скорпионов спасает разве что их рациональность. Они могут вовремя нажать на «тормоза» и не доводить ситуацию до полного разрушения. Но это не делает их милыми котиками.

2-е место. Овен

Овны отличаются упрямством, обидчивостью и неспособностью держать себя в руках, что зачастую приводит к сложностям в поиске компромиссов. Овны способны мгновенно загораться, словно спичка, а потом за короткое время разрушать то, что строилось годами. Это относится не только к личной жизни, но и к работе, и к отношениям с друзьями. При этом они категорически не признают своей вины и упорно доказывают обратное.



Как и Стрельцы с их чрезмерной общительностью, Овны могут быть настоящим испытанием для окружающих своим постоянным желанием выяснять отношения на повышенных тонах. Причем порой неважно, о чем именно идет речь — главное, чтобы это переросло в спор, скандал, перепалку. Всегда нужно держать мысль в голове о том, что Овны будут пренебрегать вашими чувствами, желаниями и потребностями, а также могут пытаться понижать вашу самооценку.



1-е место. Рак

Почетное первое место занимает Рак. Этот знак собрал в себе почти все отталкивающие черты. Представители этого знака коварны и способны на крайности — от беспредельной ненависти до всепоглощающей любви. Они очень сильно привязываются к людям, и эта привязанность очень быстро становится одержимостью — Рак либо хочет полностью завладеть объектом своей страсти, либо полностью от него отказывается.

Раки сторонятся конфликтов, бегут от проблем, не хотят выяснять отношения с людьми. Им проще подумать над ситуацией наедине. На фоне своих внутренних смятений Рак постоянно «пожирает» сам себя. Тут даже «вечно взвинченный» Скорпион кажется более сбалансированной личностью. Это самокопание и экстремальность чувств являются токсичными для окружающих, которым передается напряжение и тревога Рака. Рано или поздно все накопленные эмоции этого знака могут вырваться на окружающих, которые не выдерживают и сбегают от такого давления.