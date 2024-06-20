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Развлечения тест «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

Даже заядлые киноманы не ответят на 10 из 10

401
2 комментария
Помните ли вы об этом фильме что-то, кроме последнего кадра?

Говорят, даже те, кто за 40 лет до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби», не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.

ТЕСТ
1 / 10
Как зовут детей Василия Кузякина и Натальи?
  • Сережа, Люда, Леня
  • Люда, Леня, Оля
  • Леня, Дима, Люда
  • Оля, Лариса, Саша
2 / 10
От кого семья Кузякина узнает о его травме?
  • От дяди Мити
  • От бабы Шуры
  • От него самого
  • От Надежды
3 / 10
А что, собственно, случилось с Кузякиным?
  • Он получил электрический разряд
  • Его палец застрял в механизме лебедки
  • Он упал с лестницы и сломал ногу
  • Бревно ударило его по голове
4 / 10
Что делает Людка, провожая отца в санаторий?
  • Жмет ему руку
  • Целует его
  • Завязывает Кузякину галстук
  • Плачет и просит привезти ей ракушки и ветку пальмы
5 / 10
Какая была фамилия у Раисы Захаровны?
  • Кузякина
  • Михайлова
  • Колесникова
  • У нее нет фамилии
6 / 10
Кем был отец Раисы Захаровны?
  • Директором леспромхоза
  • Особой, приближенной к императору
  • Офицером кавалерии
  • Простым рабочим
7 / 10
Кто посоветовал Раисе Захаровне поехать на курорт?
  • Мама во сне
  • Экстрасенс
  • Профсоюз
  • Ей не посоветовали, а просто выдали путевку от предприятия
8 / 10
Почему старшая дочь Кузякиных, Людка, вернулась в деревню после жизни в городе?
  • Ее уволили с работы
  • Она поссорилась с женихом
  • Она узнала о травме отца
  • Она решила помочь Надежде в хозяйстве
9 / 10
Какие слова Василий часто добавляет к своим фразам?
  • «Черт возьми»
  • «Ешкин кот»
  • «Елки-палки»
  • «Японский бог»
10 / 10
В какие войска отправляется служить Лёнька в конце фильма?
  • В ракетные
  • В пограничные
  • В военно-морской флот
  • В военно-воздушные силы

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Тест Фильмы СССР Советское кино Любовь и голуби Кино
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