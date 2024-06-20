«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

Говорят, даже те, кто за 40 лет до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби», не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.