«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

Говорят, даже те, кто за 40 лет до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби», не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.
Как зовут детей Василия Кузякина и Натальи?
- Сережа, Люда, Леня
- Люда, Леня, Оля
- Леня, Дима, Люда
- Оля, Лариса, Саша
От кого семья Кузякина узнает о его травме?
- От дяди Мити
- От бабы Шуры
- От него самого
- От Надежды
А что, собственно, случилось с Кузякиным?
- Он получил электрический разряд
- Его палец застрял в механизме лебедки
- Он упал с лестницы и сломал ногу
- Бревно ударило его по голове
Что делает Людка, провожая отца в санаторий?
- Жмет ему руку
- Целует его
- Завязывает Кузякину галстук
- Плачет и просит привезти ей ракушки и ветку пальмы
Какая была фамилия у Раисы Захаровны?
- Кузякина
- Михайлова
- Колесникова
- У нее нет фамилии
Кем был отец Раисы Захаровны?
- Директором леспромхоза
- Особой, приближенной к императору
- Офицером кавалерии
- Простым рабочим
Кто посоветовал Раисе Захаровне поехать на курорт?
- Мама во сне
- Экстрасенс
- Профсоюз
- Ей не посоветовали, а просто выдали путевку от предприятия
Почему старшая дочь Кузякиных, Людка, вернулась в деревню после жизни в городе?
- Ее уволили с работы
- Она поссорилась с женихом
- Она узнала о травме отца
- Она решила помочь Надежде в хозяйстве
Какие слова Василий часто добавляет к своим фразам?
- «Черт возьми»
- «Ешкин кот»
- «Елки-палки»
- «Японский бог»
В какие войска отправляется служить Лёнька в конце фильма?
- В ракетные
- В пограничные
- В военно-морской флот
- В военно-воздушные силы