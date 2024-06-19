Анна Терешкова улетела в Узбекистан — яркие фото с ее отдыха

Анна Терешкова улетела из Новосибирска в Узбекистан на отдых. Фотографиями экс-чиновница поделилась в своем Телеграм-канале.
— Решила посмотреть, как работает туристический бизнес в Узбекистане, и заодно полюбоваться историческими достопримечательностями мирового уровня! Бухара находится под защитой ЮНЕСКО. Как здорово, что люди сберегли для будущих поколений историю и величие людей, которые создавали нашу цивилизацию, — написала Анна Терешкова.
Она поделилась серией ярких снимков
14 июня, Анна Терешкова официально ушла из новосибирской мэрии.
Недавно НГС вспомнил шикарные яркие наряды Анны Терешковой, на публике она часто появляется в ярких костюмах, а темные наряды обычно отличаются нестандартными фасонами.