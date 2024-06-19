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Развлечения Анна Терешкова улетела в Узбекистан — яркие фото с ее отдыха

Анна Терешкова улетела в Узбекистан — яркие фото с ее отдыха

Сейчас бывший вице-мэр находится в Бухаре

4 712
82 комментария
Какой отдых без эффектного наряда?

Анна Терешкова улетела из Новосибирска в Узбекистан на отдых. Фотографиями экс-чиновница поделилась в своем Телеграм-канале.

— Решила посмотреть, как работает туристический бизнес в Узбекистане, и заодно полюбоваться историческими достопримечательностями мирового уровня! Бухара находится под защитой ЮНЕСКО. Как здорово, что люди сберегли для будущих поколений историю и величие людей, которые создавали нашу цивилизацию, — написала Анна Терешкова.

Она поделилась серией ярких снимков

Анна Терешкова сделала и селфи
Она находится в Бухаре

14 июня, Анна Терешкова официально ушла из новосибирской мэрии.

Недавно НГС вспомнил шикарные яркие наряды Анны Терешковой, на публике она часто появляется в ярких костюмах, а темные наряды обычно отличаются нестандартными фасонами.

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