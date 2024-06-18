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Развлечения Ксения Бородина привезла своих дочерей на место съемок «Последнего героя»

Ксения Бородина привезла своих дочерей на место съемок «Последнего героя»

Телеведущая показала, как они проводят там время

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Телеведущая показала природу Алтая и быт

Телезвезда Ксения Бородина вернулась на Алтай, где участвует в съемках легендарного проекта «Последний герой» (16+). Шоу впервые снимают в России. Телеведущая ездила домой за детьми и привезла их в этот раз с собой. О буднях на природе она рассказала в своем телеграм-канале.

На видео и фото телезвезда с детьми обедает в одном из заведений на Алтае и хвалит местную кухню, гуляет с детьми на природе, постит фотографии гор и снимает на видео, как ее дочь общается с животными — кошкой, поросятами и ягнятами.

— Вот так выглядит рай Теоны, — написала Бородина к видео, где ее младшая дочь проводит время с животными.

Младшая дочь Бородиной любит животных

— Как вы видите, я вернулась сегодня утром на Алтай и уже не одна. Мои дети уже однажды были на Алтае, и им очень понравилось, плюс они фанатки шоу «Последний герой». Рады за нас?, — обратилась Бородина к подписчикам.

Бородина похвалила курник, который купила в одном из заведений общепита

Ксения Бородина приехала на Алтай для съемок нового сезона шоу «Последний герой» (16+). Съемки проходят на берегу Телецкого озера. 14 июня стало известно о некоторых участниках проекта — среди них фитнес-тренер и комик. Участники шоу будут проходить испытания, сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными.

Ранее НГС писал о том, что Ксения Бородина устроила прогулочный полет на вертолете в Республике Алтай. Красивые кадры она опубликовала в своих социальных сетях.

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Ксения Бородина Последний герой Алтай
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