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Развлечения Названы еще пять участников алтайского сезона «Последнего героя» — одна из них боролась за сердце Тимати

Названы еще пять участников алтайского сезона «Последнего героя» — одна из них боролась за сердце Тимати

Телеканал продолжает раскрывать имена тех, кто борется за победу

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Александра Маслакова уже не первый раз снимается в разных шоу

Раскрыли имена еще пяти участников алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Среди них есть фитнес-тренер, комик и девушка, которая боролась за сердце Тимати на шоу.

Информация о новых участниках появилась в телеграм-канале ТВ-3, сезон уже начали снимать на Телецком озере в Республике Алтай, шоу снимают впервые в России. Стало известно, что в съемках участвует комик Иван Пышненко, он также играл второстепенную роль в сериале «Универ. Новая общага» (16+). Еще одна участница — модель и радиоведущая Александра Маслакова, также снималась в реалити «Холостяк 8 сезон» (16+) с Тимати.

Слева — Иван Пышненко, справа — Александра Маслакова

Появились в проекте и победителя шоу «Лига Городов» Дмитрий Конышев и победитель проекта «Выжить в Самарканде» Александр Лось. Участие в съемках принимает и популярный фитнес-тренер — Артем Антипов.

Слева на право: Дмитрий Конышев, Александр Лось, Артем Антипов

Немного раньше стали известны имена других шести участников, за звание победителя борется «пацанка», «русский ниндзя» и даже олимпийская чемпионка.

В шоу «Последний герой» (16+) участники осваиваются в горной местности, проходят испытания, сражаются друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Полный состав героев пока неизвестен.

Ведет проект Ксения Бородина, она часто публикуют в своих социальных сетях видео, как проводит время на Алтае. Недавно звезда рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову и сходить на шоппинг в сельский магазин.

ПО ТЕМЕ
Шоу Проект Последний герой Участник Телеканал ТВ-3 Ксения Бородина
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