Названы еще пять участников алтайского сезона «Последнего героя» — одна из них боролась за сердце Тимати

Александра Маслакова уже не первый раз снимается в разных шоу Источник: телеграм-канал «Телеканал ТВ-3»











Раскрыли имена еще пяти участников алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Среди них есть фитнес-тренер, комик и девушка, которая боролась за сердце Тимати на шоу.



Информация о новых участниках появилась в телеграм-канале ТВ-3, сезон уже начали снимать на Телецком озере в Республике Алтай, шоу снимают впервые в России. Стало известно, что в съемках участвует комик Иван Пышненко, он также играл второстепенную роль в сериале «Универ. Новая общага» (16+). Еще одна участница — модель и радиоведущая Александра Маслакова, также снималась в реалити «Холостяк 8 сезон» (16+) с Тимати.

Слева — Иван Пышненко, справа — Александра Маслакова Источник: телеграм-канал «Телеканал ТВ-3»











Появились в проекте и победителя шоу «Лига Городов» Дмитрий Конышев и победитель проекта «Выжить в Самарканде» Александр Лось. Участие в съемках принимает и популярный фитнес-тренер — Артем Антипов.

Слева на право: Дмитрий Конышев, Александр Лось, Артем Антипов Источник: телеграм-канал «Телеканал ТВ-3»











Немного раньше стали известны имена других шести участников, за звание победителя борется «пацанка», «русский ниндзя» и даже олимпийская чемпионка.

В шоу «Последний герой» (16+) участники осваиваются в горной местности, проходят испытания, сражаются друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Полный состав героев пока неизвестен.

