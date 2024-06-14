Названы еще пять участников алтайского сезона «Последнего героя» — одна из них боролась за сердце Тимати

Раскрыли имена еще пяти участников алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Среди них есть фитнес-тренер, комик и девушка, которая боролась за сердце Тимати на шоу.
Информация о новых участниках появилась в телеграм-канале ТВ-3, сезон уже начали снимать на Телецком озере в Республике Алтай, шоу снимают впервые в России. Стало известно, что в съемках участвует комик Иван Пышненко, он также играл второстепенную роль в сериале «Универ. Новая общага» (16+). Еще одна участница — модель и радиоведущая Александра Маслакова, также снималась в реалити «Холостяк 8 сезон» (16+) с Тимати.
Появились в проекте и победителя шоу «Лига Городов» Дмитрий Конышев и победитель проекта «Выжить в Самарканде» Александр Лось. Участие в съемках принимает и популярный фитнес-тренер — Артем Антипов.
Немного раньше стали известны имена других шести участников, за звание победителя борется «пацанка», «русский ниндзя» и даже олимпийская чемпионка.
В шоу «Последний герой» (16+) участники осваиваются в горной местности, проходят испытания, сражаются друг с другом, стихией, голодом, насекомыми и опасными животными. Полный состав героев пока неизвестен.
Ведет проект Ксения Бородина, она часто публикуют в своих социальных сетях видео, как проводит время на Алтае. Недавно звезда рассказала, что недовольна переменчивой погодой, но местные ей тут же ответили, что телеведущая жалуется зря. Бородина поселилась в небольшой сибирской деревне, она даже успела подоить корову и сходить на шоппинг в сельский магазин.