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Развлечения Ксения Бородина взлетела на вертолете над Алтаем — посмотрите с высоты на живописную природу

Ксения Бородина взлетела на вертолете над Алтаем — посмотрите с высоты на живописную природу

Телеведущая приехала в сибирский регион для съемок шоу

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Звезда приехала в регион для съемок шоу

Ксения Бородина устроила прогулочный полет на вертолете в Республике Алтай. Видео, на котором можно взглянуть на живописную сибирскую природу, телеведущая опубликовала в своих соцсетях.

О том, что Ксения Бородина на время переехала жить в регион, стало известно в начале июня, она сообщала, что прибыла для съемок шоу. Сейчас телеведущая продолжает изучать Алтай — на снятых звездой кадрах заметны частные дома, лесные массивы и река.

Видео Ксения Бородина опубликовала в своих соцсетях

В подписи к видео Ксения Бородина упомянула название одного из гостевых домов Алтая. Он находится недалеко от берега реки Бия.

Ксения Бородина приехала на Алтай для нового сезона шоу «Последний герой» (16+). Съемки проходят на берегу Телецкого озера, 14 июня стало известно о некоторых участниках проекта — среди них фитнес-тренер и комик.

Недавно телеведущая раскритиковала состояние дорог на Алтае. Она была недовольна состоянием дорожного полотна от Горно-Алтайска до Телецкого озера.

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