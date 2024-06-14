Ксения Бородина взлетела на вертолете над Алтаем — посмотрите с высоты на живописную природу

Звезда приехала в регион для съемок шоу Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Ксения Бородина устроила прогулочный полет на вертолете в Республике Алтай. Видео, на котором можно взглянуть на живописную сибирскую природу, телеведущая опубликовала в своих соцсетях.



О том, что Ксения Бородина на время переехала жить в регион, стало известно в начале июня, она сообщала, что прибыла для съемок шоу. Сейчас телеведущая продолжает изучать Алтай — на снятых звездой кадрах заметны частные дома, лесные массивы и река.

Видео Ксения Бородина опубликовала в своих соцсетях Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

В подписи к видео Ксения Бородина упомянула название одного из гостевых домов Алтая. Он находится недалеко от берега реки Бия.



Ксения Бородина приехала на Алтай для нового сезона шоу «Последний герой» (16+). Съемки проходят на берегу Телецкого озера, 14 июня стало известно о некоторых участниках проекта — среди них фитнес-тренер и комик.



Недавно телеведущая раскритиковала состояние дорог на Алтае. Она была недовольна состоянием дорожного полотна от Горно-Алтайска до Телецкого озера.

